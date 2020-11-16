Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 732 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.370.575.574
|1,09
|Ford Otosan
|42.775.929.000
|8,96
|Bim Mağazalar
|41.745.000.000
|7,77
|ASELSAN
|41.427.600.000
|2,57
|Enka İnşaat
|41.048.000.000
|0,83
|Ereğli Demir Çelik
|38.115.000.000
|0,95
|Garanti Bankası
|37.590.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.332.000.000
|1,74
|Akbank
|32.812.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.824.794.500
|0,48
|Türk Telekom
|27.125.000.000
|2,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.158.566.672
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|23.200.000.000
|1,06
|Tüpraş
|22.287.308.800
|2,31
|Sabancı Holding
|21.485.453.393
|0,59
|Şişe Cam
|20.829.855.582
|0,95
|Arçelik
|19.136.622.766
|1,51
|Vakıflar Bankası
|18.629.819.277
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.256.400.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|15.046.031.755
|1,75
- Kaynak: AA
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