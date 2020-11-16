Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 732 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.370.575.574 1,09 Ford Otosan 42.775.929.000 8,96 Bim Mağazalar 41.745.000.000 7,77 ASELSAN 41.427.600.000 2,57 Enka İnşaat 41.048.000.000 0,83 Ereğli Demir Çelik 38.115.000.000 0,95 Garanti Bankası 37.590.000.000 0,62 Turkcell 35.332.000.000 1,74 Akbank 32.812.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.824.794.500 0,48 Türk Telekom 27.125.000.000 2,53 Yapı ve Kredi Bankası 24.158.566.672 0,52 İskenderun Demir Çelik 23.200.000.000 1,06 Tüpraş 22.287.308.800 2,31 Sabancı Holding 21.485.453.393 0,59 Şişe Cam 20.829.855.582 0,95 Arçelik 19.136.622.766 1,51 Vakıflar Bankası 18.629.819.277 0,42 Türk Hava Yolları 16.256.400.000 0,37 Coca Cola İçecek 15.046.031.755 1,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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