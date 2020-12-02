Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 846 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.787.319.023 1,07 Bim Mağazalar 42.321.840.000 7,87 Ford Otosan 41.231.925.000 8,64 ASELSAN 40.652.400.000 2,52 Ereğli Demir Çelik 40.600.000.000 1,01 Enka İnşaat 40.544.000.000 0,82 Garanti Bankası 38.724.000.000 0,64 Turkcell 33.330.000.000 1,64 Akbank 32.500.000.000 0,55 İş Bankası (C) 30.284.798.100 0,47 Türk Telekom 26.915.000.000 2,51 Yapı ve Kredi Bankası 25.172.212.826 0,54 İskenderun Demir Çelik 24.766.000.000 1,13 Tüpraş 23.226.380.800 2,40 Şişe Cam 21.105.544.847 0,97 Sabancı Holding 20.914.140.293 0,57 Arçelik 18.947.418.868 1,49 Vakıflar Bankası 18.239.257.028 0,41 Türk Hava Yolları 16.905.000.000 0,38 Gübre Fabrikaları 16.633.200.000 29,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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