Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.776.319.262
|1,09
|Ereğli Demir Çelik
|47.530.000.000
|1,18
|Ford Otosan
|43.232.112.000
|9,06
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|7,79
|Enka İnşaat
|40.992.000.000
|0,83
|ASELSAN
|40.834.800.000
|2,53
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,66
|Turkcell
|34.034.000.000
|1,68
|Akbank
|32.656.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|29.564.802.900
|0,46
|Türk Telekom
|27.475.000.000
|2,56
|İskenderun Demir Çelik
|27.434.000.000
|1,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.918.801.288
|0,53
|Tüpraş
|24.127.889.920
|2,50
|Şişe Cam
|21.963.244.783
|1,01
|Sabancı Holding
|21.546.665.511
|0,59
|Arçelik
|20.001.554.868
|1,58
|Vakıflar Bankası
|17.770.582.329
|0,40
|Türk Hava Yolları
|16.974.000.000
|0,39
|Sasa Polyester
|16.898.800.000
|6,71
- Kaynak: AA
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