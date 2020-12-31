Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 909 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.558.166.816 1,23 Ereğli Demir Çelik 52.255.000.000 1,30 Bim Mağazalar 45.843.600.000 8,53 Ford Otosan 44.214.660.000 9,26 Garanti Bankası 43.554.000.000 0,72 ASELSAN 41.610.000.000 2,58 Enka İnşaat 41.272.000.000 0,84 Akbank 36.036.000.000 0,61 Turkcell 35.420.000.000 1,75 İş Bankası (C) 31.499.790.000 0,49 Türk Telekom 29.890.000.000 2,79 İskenderun Demir Çelik 29.319.000.000 1,34 Gübre Fabrikaları 28.740.700.000 50,62 Tüpraş 27.045.273.600 2,80 Yapı ve Kredi Bankası 26.016.917.955 0,56 Sabancı Holding 23.383.029.049 0,64 Şişe Cam 22.392.094.751 1,03 Arçelik 20.542.137.432 1,62 Vakıflar Bankası 18.395.481.928 0,42 Türk Hava Yolları 17.815.800.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik diğerine çarptı

Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak

Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir

Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim

Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti

Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı

2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Enes Batur açık ara farkla zirveye oturdu

Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı