Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 914 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.761.038.660 1,23 Ereğli Demir Çelik 51.800.000.000 1,29 Bim Mağazalar 47.149.080.000 8,77 Ford Otosan 44.074.296.000 9,23 Garanti Bankası 43.344.000.000 0,72 ASELSAN 41.883.600.000 2,59 Enka İnşaat 41.720.000.000 0,85 Akbank 36.868.000.000 0,63 Turkcell 36.080.000.000 1,78 İş Bankası (C) 31.634.789.100 0,49 Türk Telekom 31.150.000.000 2,90 İskenderun Demir Çelik 29.174.000.000 1,33 Tüpraş 27.521.070.080 2,85 Yapı ve Kredi Bankası 25.932.447.442 0,56 Gübre Fabrikaları 25.868.300.000 45,56 Sabancı Holding 23.933.938.111 0,66 Şişe Cam 22.606.519.735 1,04 Arçelik 20.555.651.996 1,62 Vakıflar Bankası 18.473.594.378 0,42 Türk Hava Yolları 17.498.400.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Canlı anlatım

Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı

Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde tehlikeli eğlence

Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı

Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak

Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti

Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti