Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 914 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.761.038.660
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.800.000.000
|1,29
|Bim Mağazalar
|47.149.080.000
|8,77
|Ford Otosan
|44.074.296.000
|9,23
|Garanti Bankası
|43.344.000.000
|0,72
|ASELSAN
|41.883.600.000
|2,59
|Enka İnşaat
|41.720.000.000
|0,85
|Akbank
|36.868.000.000
|0,63
|Turkcell
|36.080.000.000
|1,78
|İş Bankası (C)
|31.634.789.100
|0,49
|Türk Telekom
|31.150.000.000
|2,90
|İskenderun Demir Çelik
|29.174.000.000
|1,33
|Tüpraş
|27.521.070.080
|2,85
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.932.447.442
|0,56
|Gübre Fabrikaları
|25.868.300.000
|45,56
|Sabancı Holding
|23.933.938.111
|0,66
|Şişe Cam
|22.606.519.735
|1,04
|Arçelik
|20.555.651.996
|1,62
|Vakıflar Bankası
|18.473.594.378
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.498.400.000
|0,40
Kaynak: AA
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