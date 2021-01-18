Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 997 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.391.424.000
|12,23
|Koç Holding
|56.347.654.671
|1,29
|Ereğli Demir Çelik
|55.825.000.000
|1,39
|Enka İnşaat
|46.592.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|45.540.000.000
|8,47
|Garanti Bankası
|42.546.000.000
|0,70
|ASELSAN
|42.020.400.000
|2,60
|Turkcell
|36.894.000.000
|1,82
|Akbank
|36.400.000.000
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|31.871.000.000
|1,46
|İş Bankası (C)
|31.049.793.000
|0,48
|Türk Telekom
|29.960.000.000
|2,79
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.115.034.622
|0,58
|Tüpraş
|27.070.315.520
|2,80
|Şişe Cam
|23.893.069.638
|1,09
|Sabancı Holding
|23.076.968.460
|0,63
|Arçelik
|22.866.642.457
|1,80
|Gübre Fabrikaları
|22.411.400.000
|39,47
|Coca Cola İçecek
|20.425.973.795
|2,38
|Sasa Polyester
|20.185.600.000
|8,01
Kaynak: AA
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