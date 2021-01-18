Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 997 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 58.391.424.000 12,23 Koç Holding 56.347.654.671 1,29 Ereğli Demir Çelik 55.825.000.000 1,39 Enka İnşaat 46.592.000.000 0,95 Bim Mağazalar 45.540.000.000 8,47 Garanti Bankası 42.546.000.000 0,70 ASELSAN 42.020.400.000 2,60 Turkcell 36.894.000.000 1,82 Akbank 36.400.000.000 0,62 İskenderun Demir Çelik 31.871.000.000 1,46 İş Bankası (C) 31.049.793.000 0,48 Türk Telekom 29.960.000.000 2,79 Yapı ve Kredi Bankası 27.115.034.622 0,58 Tüpraş 27.070.315.520 2,80 Şişe Cam 23.893.069.638 1,09 Sabancı Holding 23.076.968.460 0,63 Arçelik 22.866.642.457 1,80 Gübre Fabrikaları 22.411.400.000 39,47 Coca Cola İçecek 20.425.973.795 2,38 Sasa Polyester 20.185.600.000 8,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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