Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 18 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|60.672.339.000
|12,71
|Koç Holding
|56.296.936.710
|1,29
|Ereğli Demir Çelik
|55.090.000.000
|1,37
|Enka İnşaat
|46.816.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|45.570.360.000
|8,48
|Garanti Bankası
|42.630.000.000
|0,71
|ASELSAN
|42.043.200.000
|2,60
|Turkcell
|36.982.000.000
|1,82
|Akbank
|36.556.000.000
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|33.930.000.000
|1,55
|İş Bankası (C)
|31.274.791.500
|0,48
|Türk Telekom
|30.100.000.000
|2,81
|Tüpraş
|27.496.028.160
|2,85
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.199.505.134
|0,58
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|1,15
|Sabancı Holding
|23.178.988.656
|0,64
|Arçelik
|22.866.642.457
|1,80
|Gübre Fabrikaları
|22.494.900.000
|39,62
|Sasa Polyester
|20.152.400.000
|8,00
|Coca Cola İçecek
|19.993.543.465
|2,33
Kaynak: AA
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