Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 18 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 60.672.339.000 12,71 Koç Holding 56.296.936.710 1,29 Ereğli Demir Çelik 55.090.000.000 1,37 Enka İnşaat 46.816.000.000 0,95 Bim Mağazalar 45.570.360.000 8,48 Garanti Bankası 42.630.000.000 0,71 ASELSAN 42.043.200.000 2,60 Turkcell 36.982.000.000 1,82 Akbank 36.556.000.000 0,62 İskenderun Demir Çelik 33.930.000.000 1,55 İş Bankası (C) 31.274.791.500 0,48 Türk Telekom 30.100.000.000 2,81 Tüpraş 27.496.028.160 2,85 Yapı ve Kredi Bankası 27.199.505.134 0,58 Şişe Cam 24.995.826.698 1,15 Sabancı Holding 23.178.988.656 0,64 Arçelik 22.866.642.457 1,80 Gübre Fabrikaları 22.494.900.000 39,62 Sasa Polyester 20.152.400.000 8,00 Coca Cola İçecek 19.993.543.465 2,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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