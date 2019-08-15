Borsada değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 60,20 54,80 9,85 Metro Holding 1,19 1,12 6,25 Aksa...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:49 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|60,20
|54,80
|9,85
|Metro Holding
|1,19
|1,12
|6,25
| Aksa Enerji
|2,63
|2,52
|4,37
|Parsan
|14,51
|13,94
|4,09
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,57
|3,82
|Tukaş
|4,69
|4,54
|3,30
| Galatasaray Sportif
|1,53
|1,49
|2,68
|Çemtaş
|5,06
|4,94
|2,43
|Bim Mağazalar
|49,30
|48,20
|2,28
| Ford Otosan
|58,20
|57,30
|1,57
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|1,65
|1,21
| Koza Altın
|63,50
|62,80
|1,11
|Koza Madencilik
|8,46
|8,37
|1,08
|Türk Traktör
|37,58
|37,20
|1,02
|Şok Marketler
|11,12
|11,03
|0,82
| Alarko Holding
|3,59
|3,57
|0,56
|Bera Holding
|1,80
|1,79
|0,56
|Vestel
|10,11
|10,09
|0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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