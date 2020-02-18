Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,74 3,66 2,19 Logo Yazılım 69,95 68,50 2,12 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,74 3,66 2,19
Logo Yazılım 69,95 68,50 2,12
Gübre Fabrikaları 18,36 18,08 1,55
Şekerbank 1,37 1,35 1,48
Vestel 16,98 16,77 1,25
Anadolu Cam 4,11 4,06 1,23
Eczacıbaşı Yatırım 12,89 12,75 1,10
ASELSAN 29,18 28,94 0,83
İş Y. Men. Değ. 5,21 5,17 0,77
Enka İnşaat 6,79 6,74 0,74
Güneş Sigorta 2,89 2,87 0,70
Ülker Bisküvi 23,32 23,20 0,52
Coca Cola İçecek 45,70 45,48 0,48
Otokar 168,50 168,00 0,30
Eczacıbaşı İlaç 4,32 4,31 0,23
İş Bankası (C) 6,91 6,90 0,14
Türk Traktör 60,95 60,90 0,08
Bim Mağazalar 47,46 47,44 0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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