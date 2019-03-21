Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Global Yat. Holding 3,53 3,66 -3,55
Doğan Holding 1,23 1,27 -3,15
Netaş Telekom. 8,59 8,85 -2,94
Şişe Cam 6,37 6,54 -2,60
Bim Mağazalar 79,45 81,45 -2,46
Türk Telekom 5,27 5,40 -2,41
Pegasus 29,24 29,90 -2,21
Zorlu Enerji 1,40 1,43 -2,10
Gersan Elektrik 2,35 2,40 -2,08
Alarko Holding 2,84 2,90 -2,07
Bera Holding 1,92 1,96 -2,04
Tofaş Oto. Fab. 18,75 19,11 -1,88
Türk Traktör 32,58 33,20 -1,87
Gözde Girişim 3,75 3,82 -1,83
Trakya Cam 3,78 3,84 -1,56
Ereğli Demir Çelik 9,08 9,22 -1,52
Yataş 5,61 5,69 -1,41
İskenderun Demir Çelik 7,39 7,49 -1,34
Ege Endüstri 475,60 482,00 -1,33
Migros Ticaret 15,08 15,28 -1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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