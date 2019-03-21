Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yat. Holding
|3,53
|3,66
|-3,55
|Doğan Holding
|1,23
|1,27
|-3,15
| Netaş Telekom.
|8,59
|8,85
|-2,94
|Şişe Cam
|6,37
|6,54
|-2,60
| Bim Mağazalar
|79,45
|81,45
|-2,46
|Türk Telekom
|5,27
|5,40
|-2,41
|Pegasus
|29,24
|29,90
|-2,21
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,43
|-2,10
|Gersan Elektrik
|2,35
|2,40
|-2,08
| Alarko Holding
|2,84
|2,90
|-2,07
|Bera Holding
|1,92
|1,96
|-2,04
| Tofaş Oto. Fab.
|18,75
|19,11
|-1,88
|Türk Traktör
|32,58
|33,20
|-1,87
|Gözde Girişim
|3,75
|3,82
|-1,83
| Trakya Cam
|3,78
|3,84
|-1,56
|Ereğli Demir Çelik
|9,08
|9,22
|-1,52
|Yataş
|5,61
|5,69
|-1,41
| İskenderun Demir Çelik
|7,39
|7,49
|-1,34
| Ege Endüstri
|475,60
|482,00
|-1,33
| Migros Ticaret
|15,08
|15,28
|-1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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