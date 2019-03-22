Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 4,79 5,27 -9,11 Kardemir (D) 2,49 2,70 -7,78 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|4,79
|5,27
|-9,11
| Kardemir (D)
|2,49
|2,70
|-7,78
|Akbank
|6,36
|6,89
|-7,69
| İş Bankası (C)
|5,93
|6,39
|-7,20
| Trakya Cam
|3,51
|3,78
|-7,14
|Vakıflar Bankası
|5,16
|5,54
|-6,86
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,63
|-6,75
|GSD Holding
|1,01
|1,08
|-6,48
|Şekerbank
|1,16
|1,24
|-6,45
|Halkbank
|6,99
|7,46
|-6,30
| Karsan Otomotiv
|1,52
|1,62
|-6,17
|Ülker Bisküvi
|17,95
|19,13
|-6,17
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|2,34
|-5,98
|Garanti Bankası
|9,18
|9,74
|-5,75
|Göltaş Çimento
|11,15
|11,83
|-5,75
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,40
|-5,71
|T.S.K.B.
|0,83
|0,88
|-5,68
|Gübre Fabrik.
|2,86
|3,03
|-5,61
|Gözde Girişim
|3,54
|3,75
|-5,60
|Gersan Elektrik
|2,22
|2,35
|-5,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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