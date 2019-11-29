Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 12,65 13,13 -3,66
Ülker Bisküvi 21,66 22,26 -2,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
Afyon Çimento 5,22 5,35 -2,43
Gersan Elektrik 2,79 2,85 -2,11
Alarko GMYO 79,10 80,50 -1,74
Gözde Girişim 3,98 4,05 -1,73
Torunlar GMYO 2,35 2,39 -1,67
ICBC Turkey Bank 4,95 5,03 -1,59
Pegasus 72,55 73,70 -1,56
Emlak Konut GMYO 1,46 1,48 -1,35
Enerjisa Enerji 7,08 7,17 -1,26
Turkcell 13,56 13,73 -1,24
Çelebi 96,90 98,10 -1,22
Türk Hava Yolları 13,66 13,82 -1,16
Tekfen Holding 18,90 19,11 -1,10
Bim Mağazalar 46,00 46,50 -1,08
Mavi Giyim 45,28 45,76 -1,05
Akbank 7,77 7,84 -0,89
Türk Telekom 6,76 6,82 -0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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