Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,43 2,51 -3,19 Alkim Kimya 43,32 44,74 -3,17 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,43 2,51 -3,19
Alkim Kimya 43,32 44,74 -3,17
Klimasan Klima 18,74 19,35 -3,15
Pegasus 73,80 75,60 -2,38
Bizim Mağazaları 11,96 12,23 -2,21
Kerevitaş Gıda 3,25 3,31 -1,81
Gözde Girişim 5,17 5,26 -1,71
Çemtaş 8,16 8,30 -1,69
Torunlar GMYO 2,85 2,89 -1,38
Alarko GMYO 89,95 91,10 -1,26
Tekfen Holding 19,91 20,16 -1,24
Erbosan 25,56 25,88 -1,24
Ülker Bisküvi 24,70 25,00 -1,20
Tüpraş 121,00 122,40 -1,14
GSD Holding 1,83 1,85 -1,08
Otokar 166,00 167,80 -1,07
Aksa Enerji 4,00 4,04 -0,99
Turcas Petrol 3,16 3,19 -0,94
Borusan Mannesmann 12,75 12,86 -0,86
Turkcell 14,36 14,47 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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