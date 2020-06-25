Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 4,33 4,70 -7,87 Gübre Fabrikaları 27,80 29,84 -6,84...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 4,33 4,70 -7,87
Gübre Fabrikaları 27,80 29,84 -6,84
Kardemir (D) 3,01 3,14 -4,14
MLP Sağlık 18,54 19,00 -2,42
Ford Otosan 69,65 71,35 -2,38
Migros Ticaret 36,70 37,50 -2,13
Pegasus 53,80 54,95 -2,09
Koza Madencilik 13,15 13,43 -2,08
Klimasan Klima 15,94 16,26 -1,97
Akçansa 12,58 12,83 -1,95
İpek Doğal Enerji 13,66 13,92 -1,87
Çimsa 9,60 9,78 -1,84
Şişe Cam 5,40 5,49 -1,64
Sarkuysan 6,28 6,38 -1,57
Ege Endüstri 611,50 620,00 -1,37
Türk Telekom 7,93 8,04 -1,37
Otokar 144,50 146,50 -1,37
Brisa 12,15 12,31 -1,30
Global Yatırım Holding 3,81 3,86 -1,30
Aksa 6,95 7,04 -1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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