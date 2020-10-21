Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 21,54 22,40 -3,84 Kerevitaş Gıda 7,07 7,35 -3,81 Karel Elektronik 19,21 19,96 -3,76 Şekerbank 1,97 2,04 -3,43 Doğuş Otomotiv 18,53 19,15 -3,24 Alarko GMYO 18,58 19,15 -2,98 Mavi Giyim 43,90 45,22 -2,92 Anadolu Efes 22,60 23,22 -2,67 Turkcell 16,60 17,04 -2,58 Pınar Süt 21,58 22,14 -2,53 Bagfaş 18,65 19,13 -2,51 Netaş Telekom. 22,06 22,58 -2,30 ARD Bilişim Teknolojileri 38,60 39,50 -2,28 Eczacıbaşı İlaç 6,95 7,11 -2,25 Pınar Et ve Un 24,42 24,96 -2,16 Selçuk Ecza Deposu 9,64 9,84 -2,03 Tekfen Holding 15,28 15,59 -1,99 Çelebi 76,90 78,45 -1,98 Torunlar GMYO 4,22 4,30 -1,86 Halk GMYO 2,64 2,69 -1,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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