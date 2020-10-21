Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|21,54
|22,40
|-3,84
|Kerevitaş Gıda
|7,07
|7,35
|-3,81
|Karel Elektronik
|19,21
|19,96
|-3,76
|Şekerbank
|1,97
|2,04
|-3,43
|Doğuş Otomotiv
|18,53
|19,15
|-3,24
|Alarko GMYO
|18,58
|19,15
|-2,98
|Mavi Giyim
|43,90
|45,22
|-2,92
|Anadolu Efes
|22,60
|23,22
|-2,67
|Turkcell
|16,60
|17,04
|-2,58
|Pınar Süt
|21,58
|22,14
|-2,53
|Bagfaş
|18,65
|19,13
|-2,51
|Netaş Telekom.
|22,06
|22,58
|-2,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,60
|39,50
|-2,28
|Eczacıbaşı İlaç
|6,95
|7,11
|-2,25
|Pınar Et ve Un
|24,42
|24,96
|-2,16
|Selçuk Ecza Deposu
|9,64
|9,84
|-2,03
|Tekfen Holding
|15,28
|15,59
|-1,99
|Çelebi
|76,90
|78,45
|-1,98
|Torunlar GMYO
|4,22
|4,30
|-1,86
|Halk GMYO
|2,64
|2,69
|-1,86
- Kaynak: AA
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