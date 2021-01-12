Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

12.01.2021 18:59
Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.218,301.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.218,301.324,40-8,01
Emlak Konut GMYO2,452,51-2,39
GSD Holding2,502,56-2,34
Ege Endüstri1.748,001.788,50-2,26
Aksigorta9,669,88-2,23
Anadolu Grubu Holding27,7828,38-2,11
Anadolu Efes26,5027,02-1,92
Gübre Fabrikaları67,3068,60-1,90
Bagfaş24,1624,58-1,71
Yataş15,2015,40-1,30
Şok Marketler14,0214,20-1,27
Verusa Holding48,0048,60-1,23
Şekerbank1,611,63-1,23
Çimsa19,1019,32-1,14
İş Bankası (C)7,127,20-1,11
Koza Altın119,00120,10-0,92
Akbank7,287,34-0,82
Bizim Mağazaları15,7915,92-0,82
İş Yatırım Menkul Değerler17,5017,64-0,79
İş GMYO2,502,52-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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