Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.218,30 1.324,40 -8,01 Emlak Konut GMYO 2,45 2,51 -2,39 GSD Holding 2,50 2,56 -2,34 Ege Endüstri 1.748,00 1.788,50 -2,26 Aksigorta 9,66 9,88 -2,23 Anadolu Grubu Holding 27,78 28,38 -2,11 Anadolu Efes 26,50 27,02 -1,92 Gübre Fabrikaları 67,30 68,60 -1,90 Bagfaş 24,16 24,58 -1,71 Yataş 15,20 15,40 -1,30 Şok Marketler 14,02 14,20 -1,27 Verusa Holding 48,00 48,60 -1,23 Şekerbank 1,61 1,63 -1,23 Çimsa 19,10 19,32 -1,14 İş Bankası (C) 7,12 7,20 -1,11 Koza Altın 119,00 120,10 -0,92 Akbank 7,28 7,34 -0,82 Bizim Mağazaları 15,79 15,92 -0,82 İş Yatırım Menkul Değerler 17,50 17,64 -0,79 İş GMYO 2,50 2,52 -0,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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