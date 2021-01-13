Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 16,53 17,31 -4,51 Koza Altın 114,20 119,00 -4,03 Karsan Otomotiv 3,76 3,87 -2,84 Selçuk Ecza Deposu 13,40 13,78 -2,76 Brisa 22,04 22,66 -2,74 Alarko Holding 9,27 9,48 -2,22 Petkim 5,18 5,29 -2,08 Tofaş Oto Fabrikası 38,00 38,80 -2,06 Net Holding 3,42 3,49 -2,01 Türkiye Sigorta 6,99 7,13 -1,96 Sasa Polyester 23,46 23,92 -1,92 Ülker Bisküvi 23,74 24,20 -1,90 Çemtaş 16,00 16,31 -1,90 İpek Doğal Enerji 13,41 13,66 -1,83 Enka İnşaat 8,79 8,94 -1,68 Aksa Enerji 8,10 8,23 -1,58 Aksigorta 9,51 9,66 -1,55 İndeks Bilgisayar 19,77 20,08 -1,54 Enerjisa Enerji 12,30 12,49 -1,52 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,38 -1,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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