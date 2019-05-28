Borsada en çok değer kazanan hisseler
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 79,10 73,50 7,62 Mavi Giyim 33,84 31,80 6,42 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|79,10
|73,50
|7,62
|Mavi Giyim
|33,84
|31,80
|6,42
|Şok Marketler
|8,49
|8,00
|6,13
|Zorlu Enerji
|1,13
|1,07
|5,61
|MLP Sağlık
|11,89
|11,34
|4,85
| Hürriyet Gzt.
|0,68
|0,65
|4,62
|Vestel
|9,52
|9,12
|4,39
|Pegasus
|31,58
|30,30
|4,22
|İpek Doğal Enerji
|4,65
|4,47
|4,03
| Tekfen Holding
|24,54
|23,60
|3,98
|Türk Telekom
|4,30
|4,15
|3,61
| Koza Madencilik
|6,87
|6,64
|3,46
|Enerjisa Enerji
|5,21
|5,05
|3,17
| Eczacıbaşı İlaç
|2,28
|2,21
|3,17
| Ford Otosan
|53,40
|51,80
|3,09
|Hektaş
|11,50
|11,16
|3,05
| Tat Gıda
|4,19
|4,07
|2,95
|Aksa
|8,46
|8,22
|2,92
|Gersan Elektrik
|1,78
|1,73
|2,89
| Migros Ticaret
|12,13
|11,79
|2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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