Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,04 1,87 9,09 Fenerbahçe...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 2,04 1,87 9,09
Fenerbahçe Futbol 11,12 10,38 7,13
Çemaş Döküm 1,09 1,02 6,86
Gübre Fabrik. 4,79 4,52 5,97
Tukaş 5,09 4,82 5,60
Özderici GMYO 1,18 1,12 5,36
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,10 4,55
Anadolu Efes 23,90 22,90 4,37
Gersan Elektrik 2,51 2,42 3,72
Ford Otosan 62,00 60,45 2,56
İttifak Holding 6,80 6,64 2,41
Türk Traktör 39,46 38,68 2,02
Şekerbank 1,02 1,00 2,00
Bim Mağazalar 49,46 48,50 1,98
Koza Madencilik 8,13 7,98 1,88
Gözde Girişim 3,36 3,30 1,82
İpek Doğal Enerji 6,25 6,14 1,79
Ülker Bisküvi 20,60 20,26 1,68
Koç Holding 18,72 18,42 1,63
Tümosan Motor ve Traktör 4,43 4,36 1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manchester United ve Tottenham Vedat Muriqi'yi izliyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Ali Koç'tan aldığı hediye tepki çekti Emmanuel Emenike, Westerlo'ya imza attı Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:41:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]