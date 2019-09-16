Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|1,87
|9,09
|Fenerbahçe Futbol
|11,12
|10,38
|7,13
|Çemaş Döküm
|1,09
|1,02
|6,86
|Gübre Fabrik.
|4,79
|4,52
|5,97
|Tukaş
|5,09
|4,82
|5,60
|Özderici GMYO
|1,18
|1,12
|5,36
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,10
|4,55
|Anadolu Efes
|23,90
|22,90
|4,37
|Gersan Elektrik
|2,51
|2,42
|3,72
|Ford Otosan
|62,00
|60,45
|2,56
|İttifak Holding
|6,80
|6,64
|2,41
|Türk Traktör
|39,46
|38,68
|2,02
|Şekerbank
|1,02
|1,00
|2,00
|Bim Mağazalar
|49,46
|48,50
|1,98
|Koza Madencilik
|8,13
|7,98
|1,88
|Gözde Girişim
|3,36
|3,30
|1,82
|İpek Doğal Enerji
|6,25
|6,14
|1,79
|Ülker Bisküvi
|20,60
|20,26
|1,68
|Koç Holding
|18,72
|18,42
|1,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|4,36
|1,61