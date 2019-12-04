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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 111,00 100,70 10,23 Torunlar GMYO 2,61 2,40 8,75 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 111,00 100,70 10,23
Torunlar GMYO 2,61 2,40 8,75
GSD Holding 1,25 1,15 8,70
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 1,48 8,11
Odaş Elektrik 1,76 1,65 6,67
Yataş 6,88 6,47 6,34
Sasa Polyester 6,82 6,42 6,23
Gersan Elektrik 3,10 2,92 6,16
Kerevitaş Gıda 3,03 2,89 4,84
İttifak Holding 3,92 3,74 4,81
Zorlu Enerji 1,47 1,41 4,26
Şekerbank 1,23 1,18 4,24
Afyon Çimento 5,62 5,40 4,07
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 1,79 3,91
Tukaş 9,24 8,91 3,70
Gübre Fabrik. 7,02 6,77 3,69
Göltaş Çimento 16,65 16,10 3,42
Galatasaray Sportif 2,25 2,18 3,21
Soda Sanayii 6,06 5,88 3,06
Garanti Bankası 10,20 9,90 3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Çelebi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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