Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|111,00
|100,70
|10,23
|Torunlar GMYO
|2,61
|2,40
|8,75
|GSD Holding
|1,25
|1,15
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|1,48
|8,11
|Odaş Elektrik
|1,76
|1,65
|6,67
|Yataş
|6,88
|6,47
|6,34
|Sasa Polyester
|6,82
|6,42
|6,23
|Gersan Elektrik
|3,10
|2,92
|6,16
|Kerevitaş Gıda
|3,03
|2,89
|4,84
|İttifak Holding
|3,92
|3,74
|4,81
|Zorlu Enerji
|1,47
|1,41
|4,26
|Şekerbank
|1,23
|1,18
|4,24
|Afyon Çimento
|5,62
|5,40
|4,07
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|1,79
|3,91
|Tukaş
|9,24
|8,91
|3,70
|Gübre Fabrik.
|7,02
|6,77
|3,69
|Göltaş Çimento
|16,65
|16,10
|3,42
|Galatasaray Sportif
|2,25
|2,18
|3,21
|Soda Sanayii
|6,06
|5,88
|3,06
|Garanti Bankası
|10,20
|9,90
|3,03