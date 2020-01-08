Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|11,10
|10,63
|4,42
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,06
|4,37
|Anadolu Grubu Holding
|17,40
|16,95
|2,65
|Borusan Mannesmann
|11,30
|11,04
|2,36
|Vakıflar Bankası
|5,36
|5,24
|2,29
|Ülker Bisküvi
|23,30
|22,80
|2,19
|Akbank
|7,96
|7,80
|2,05
|Good-Year
|4,13
|4,05
|1,98
|Güneş Sigorta
|2,09
|2,05
|1,95
|Migros Ticaret
|23,92
|23,50
|1,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,76
|6,65
|1,65
|Doğuş Otomotiv
|8,97
|8,84
|1,47
|Sabancı Holding
|9,59
|9,47
|1,27
|Türk Traktör
|54,15
|53,55
|1,12
|Karel Elektronik
|14,29
|14,15
|0,99
|Yataş
|7,46
|7,39
|0,95
|Türk Telekom
|7,19
|7,13
|0,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|2,40
|0,83
|Halkbank
|6,09
|6,04
|0,83
|Tofaş Oto. Fab.
|26,80
|26,58
|0,83