Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 11,10 10,63 4,42 Odaş Elektrik 2,15 2,06 4,37 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Garanti Bankası 11,10 10,63 4,42
Odaş Elektrik 2,15 2,06 4,37
Anadolu Grubu Holding 17,40 16,95 2,65
Borusan Mannesmann 11,30 11,04 2,36
Vakıflar Bankası 5,36 5,24 2,29
Ülker Bisküvi 23,30 22,80 2,19
Akbank 7,96 7,80 2,05
Good-Year 4,13 4,05 1,98
Güneş Sigorta 2,09 2,05 1,95
Migros Ticaret 23,92 23,50 1,79
Tümosan Motor ve Traktör 6,76 6,65 1,65
Doğuş Otomotiv 8,97 8,84 1,47
Sabancı Holding 9,59 9,47 1,27
Türk Traktör 54,15 53,55 1,12
Karel Elektronik 14,29 14,15 0,99
Yataş 7,46 7,39 0,95
Türk Telekom 7,19 7,13 0,84
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,40 0,83
Halkbank 6,09 6,04 0,83
Tofaş Oto. Fab. 26,80 26,58 0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Good Year, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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