Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,22
|-1,23
|73,12
|Acıpayam Selüloz
|9,52
|2,92
|49,45
|Adel Kalemcilik
|13,39
|-0,89
|-14,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,65
|1,23
|15,52
|Afyon Çimento
|2,91
|1,04
|27,73
|Ak Enerji
|1,25
|0,81
|14,68
|Akbank
|5,81
|0,17
|-28,36
|Akçansa
|12,36
|1,98
|27,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,35
|5,38
|11,37
|Akfen GMYO
|3,54
|-1,12
|-12,59
|Akın Tekstil
|14,55
|1,46
|5,51
|Akiş GMYO
|3,62
|0,28
|-10,40
|Akmerkez GMYO
|26,50
|0,00
|18,28
|Aksa
|7,45
|9,88
|6,38
|Aksa Enerji
|4,79
|3,46
|26,05
|Aksigorta
|6,57
|0,77
|21,27
|Aksu Enerji
|9,74
|-0,51
|-34,50
|Alarko Carrıer
|70,00
|-0,14
|16,67
|Alarko GMYO
|14,71
|-0,74
|-3,11
|Alarko Holding
|5,33
|1,14
|-10,42
|Albaraka Türk
|1,47
|0,00
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,66
|-0,16
|54,98
|Alkim Kağıt
|10,94
|7,47
|101,85
|Alkim Kimya
|12,87
|4,21
|107,51
|Altınyağ
|1,41
|6,02
|243,90
|Altınyunus Çeşme
|37,44
|-9,96
|274,77
|Anadolu Cam
|4,30
|0,23
|0,84
|Anadolu Efes
|19,38
|0,05
|-16,03
|Anadolu Grubu Holding
|19,90
|5,29
|13,13
|Anadolu Hayat Emek.
|6,69
|0,90
|9,94
|Anadolu Isuzu
|12,82
|1,83
|5,34
|Anadolu Sigorta
|6,22
|-1,27
|49,75
|Anel Elektrik
|4,02
|0,00
|25,23
|Arçelik
|16,93
|1,38
|-18,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,88
|-1,48
|Arena Bilgisayar
|14,83
|-1,98
|103,57
|Armada Bilgisayar
|22,48
|-2,68
|37,16
|Arsan Tekstil
|4,75
|-1,45
|32,68
|Artı Yatırım Holding
|2,03
|-9,78
|150,62
|Aselsan
|32,20
|-0,12
|53,77
|Ata GMYO
|3,42
|-0,58
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,83
|0,55
|-4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,83
|1,67
|83,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,70
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,86
|0,47
|-4,07
|Avrasya GMYO
|2,21
|1,38
|46,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|-1,02
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-1,82
|5,19
|Ayen Enerji
|3,53
|1,73
|1,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,05
|-1,61
|39,27
|Aygaz
|11,34
|0,27
|-6,64
|Bagfaş
|17,42
|0,23
|3,57
|Bak Ambalaj
|8,47
|-0,59
|15,24
|Balatacılar Balatacılık
|2,25
|-4,26
|81,45
|Bantaş Ambalaj
|3,98
|9,94
|57,94
|Banvit
|24,00
|-0,41
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|-0,29
|34,36
|Batı Çimento
|3,22
|-0,62
|-2,72
|Batısöke Çimento
|1,41
|6,02
|7,63
|Bayrak Taban Sanayi
|6,34
|9,88
|Bera Holding
|4,61
|1,10
|19,74
|Berkosan Yalıtım
|3,85
|0,26
|40,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|1,95
|6,94
|Beyaz Filo
|3,94
|1,55
|24,68
|Bilici Yatırım
|7,47
|-0,40
|70,94
|Bim Mağazalar
|63,65
|1,19
|37,74
|Birko Mensucat
|0,52
|1,96
|67,74
|Birlik Mensucat
|1,50
|-1,32
|31,58
|Bizim Mağazaları
|18,30
|-0,81
|63,83
|Bomonti Elektrik
|4,59
|6,74
|258,59
|Borusan Mannesmann
|10,41
|-0,10
|-9,08
|Borusan Yat. Paz.
|67,85
|-1,24
|13,25
|Bosch Fren Sistemleri
|298,00
|0,78
|3,55
|Bossa
|9,79
|-2,10
|21,46
|Brisa
|12,10
|10,00
|29,01
|Burçelik
|8,42
|-1,17
|44,92
|Burçelik Vana
|18,03
|0,50
|85,68
|Bursa Çimento
|4,18
|0,48
|4,41
|Carrefoursa
|7,22
|0,42
|53,29
|Casa Emtia Petrol
|22,48
|4,56
|139,40
|Ceo Event Medya
|3,51
|-0,57
|-4,16
|Coca Cola İçecek
|41,08
|0,64
|8,51
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|-0,34
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|3,99
|-0,50
|38,54
|Çelebi
|78,80
|-2,11
|-22,82
|Çelik Halat
|11,01
|9,99
|69,38
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,00
|-0,28
|Çemtaş
|8,22
|-0,12
|1,12
|Çimbeton
|61,95
|-1,12
|50,15
|Çimentaş
|24,00
|-1,80
|60,00
|Çimsa
|9,24
|-0,11
|1,76
|Çuhadaroğlu Metal
|3,40
|0,59
|6,58
|Dagi Giyim
|4,35
|0,69
|74,00
|Dagi Yatırım Holding
|11,61
|9,94
|413,72
|Dardanel
|11,70
|-1,27
|208,71
|Datagate Bilgisayar
|8,77
|-0,23
|12,29
|Demısaş Döküm
|3,88
|0,78
|11,49
|Denge Holding
|1,49
|0,68
|8,76
|Deniz GMYO
|4,95
|1,85
|-1,98
|Denizli Cam
|7,67
|-0,26
|-8,03
|Derimod
|6,77
|-1,31
|-5,18
|Derlüks Deri
|5,66
|-2,08
|39,90
|Desa Deri
|4,55
|-1,30
|0,22
|Despec Bilgisayar
|6,87
|-0,15
|62,03
|Deva Holding
|18,10
|1,57
|102,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,24
|-0,80
|58,97
|Ditaş Doğan
|15,80
|-1,37
|66,05
|DO-CO
|380,30
|-1,35
|-32,57
|Doğan Burda
|13,74
|4,09
|126,36
|Doğan Holding
|1,99
|1,53
|10,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|0,00
|22,42
|Doğusan
|2,35
|0,86
|12,98
|Doğuş GMYO
|5,58
|-1,41
|23,18
|Doğuş Otomotiv
|12,44
|-2,35
|30,67
|Döktaş Dökümcülük
|24,96
|0,16
|-21,13
|Duran Doğan Basım
|16,17
|-0,19
|15,17
|Dyo Boya
|5,78
|-0,34
|17,96
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|2,45
|60,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,21
|1,23
|37,14
|Edip Gayrimenkul
|2,20
|3,77
|58,27
|Ege Endüstri
|585,00
|1,19
|3,99
|Ege Gübre
|80,00
|-0,62
|60,64
|Ege Profil
|15,43
|1,25
|28,91
|Ege Seramik
|4,92
|0,61
|32,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,63
|-9,94
|409,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,45
|-9,94
|271,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,96
|-9,43
|380,00
|Egeplast
|17,10
|0,59
|36,80
|Ekiz Kimya
|10,73
|9,94
|1659,02
|Emek Elektrik
|2,23
|1,36
|40,25
|Eminiş Ambalaj
|3,95
|1,02
|159,87
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-0,52
|32,19
|Enerjisa Enerji
|8,30
|1,47
|23,22
|Enka İnşaat
|5,57
|0,36
|-0,21
|Erbosan
|21,50
|2,38
|-13,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|-0,93
|-5,97
|Ersu Gıda
|4,52
|-0,66
|118,36
|Escort Teknoloji
|3,82
|-1,04
|174,82
|Etiler Gıda
|2,95
|0,34
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,93
|0,52
|15,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,66
|7,79
|32,80
|Euro Yat. Ort.
|1,66
|3,75
|40,68
|Euro Yatırım Holding
|1,78
|-2,73
|18,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,84
|1,42
|-11,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,11
|2,24
|-10,07
|F-M İzmit Piston
|49,58
|-0,84
|4,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,65
|2,21
|38,49
|Ford Otosan
|71,00
|3,50
|7,39
|Formet Çelik Kapı
|3,35
|-6,42
|11,67
|Frigo Pak Gıda
|16,99
|-2,47
|31,10
|Galatasaray Sportif
|3,65
|0,00
|79,80
|Garanti Bankası
|8,14
|-0,25
|-26,93
|Garanti Faktoring
|4,76
|-1,04
|23,00
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|1,68
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,52
|0,42
|202,71
|Gedik Yatırım Holding
|23,96
|0,67
|211,57
|Gediz Ambalaj
|10,32
|2,79
|52,66
|Gentaş
|2,48
|0,81
|13,24
|Gersan Elektrik
|4,42
|0,23
|38,56
|Global Men. Değ.
|4,54
|-0,22
|141,49
|Global Yat. Holding
|3,75
|-4,34
|-23,00
|Good-Year
|5,23
|2,75
|29,14
|Göltaş Çimento
|16,80
|0,60
|-5,56
|Gözde Girişim
|4,65
|1,75
|-9,53
|GSD Denizcilik
|4,55
|0,22
|77,73
|GSD Holding
|1,78
|1,71
|19,46
|Gübre Fabrik.
|24,84
|0,65
|174,78
|Güler Yat. Holding
|12,98
|10,00
|539,41
|Güneş Sigorta
|4,17
|8,31
|91,28
|Halk GMYO
|1,95
|0,52
|59,84
|Halk Sigorta
|4,26
|-1,39
|115,15
|Hatay Tekstil
|9,40
|-0,95
|36,83
|Hedef Girişim
|2,71
|-2,17
|3,83
|Hektaş
|14,42
|1,19
|79,80
|HUB Girişim
|20,60
|-1,44
|119,41
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|5,59
|32,46
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|0,39
|-2,85
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|-1,20
|-0,90
|İdealist GMYO
|4,20
|-0,71
|37,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,99
|-1,49
|-36,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|-1,27
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|7,11
|-33,63
|İhlas Holding
|0,77
|0,00
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|2,65
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|0,46
|11,86
|Info Yatırım
|4,49
|-3,85
|-7,66
|İntema
|11,15
|-0,45
|20,41
|İpek Doğal Enerji
|13,87
|-1,35
|79,66
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|0,00
|-12,98
(Sürecek)