Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 45.000,00 2,51 49,10
İş Bankası (C) 4,87 -3,18 -24,02
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,94 -1,25 3,68
İş Girişim 8,40 -2,33 121,05
İş GMYO 2,07 0,49 17,61
İş Y. Men. Değ. 7,93 5,59 96,93
İş Yat. Ort. 2,94 9,70 82,46
İşbir Holding 1.420,00 6,30 230,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 2,25 46,77
İttifak Holding 3,62 0,56 -2,69
İz Hayvancılık Tarım 4,85 -1,62 85,36
İzmir Demir Çelik 17,78 -1,17 117,09
İzmir Fırça 2,62 0,00 45,56
Jantsa Jant Sanayi 115,10 -7,77 116,40
Kafein Yazılım 17,90 -1,27 61,18
Kaplamin 9,45 -2,07 70,27
Kardemir (A) 4,49 -2,18 69,43
Kardemir (B) 3,44 -1,99 30,30
Kardemir (D) 3,04 0,33 14,29
Karel Elektronik 17,22 1,77 18,51
Karsan Otomotiv 2,95 -1,34 86,71
Karsu Tekstil 5,60 -1,06 72,84
Kartonsan 719,20 -7,77 86,16
Katmerciler Ekipman 5,13 2,40 33,59
Kent Gıda 2.408,00 -10,00 1269,74
Kerevitaş Gıda 5,33 -0,56 63,50
Kervansaray Yat. Holding 0,45 2,27 -18,18
Kiler GMYO 5,98 1,36 57,78
Klimasan Klima 15,58 -3,23 -26,56
Koç Holding 16,65 -1,48 -16,79
Konfrut Gıda 12,58 1,21 60,87
Konya Çimento 523,30 4,53 92,89
Kordsa Teknik Tekstil 11,77 -1,01 -7,44
Koza Altın 88,60 1,37 19,65
Koza Madencilik 14,53 1,18 44,87
Körfez GMYO 6,05 10,00 153,14
Kristal Kola 2,13 -1,84 41,06
Kron Telekomünikasyon 29,98 2,32 135,69
Kuştur Kuşadası Turizm 89,85 9,98 282,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,82 -0,70 70,91
Kütahya Porselen 32,20 -8,21 386,40
Lider Faktoring 3,00 1,35 63,49
Link Bilgisayar 25,76 -0,54 41,93
Logo Yazılım 89,50 1,65 47,20
Lokman Hekim Sağlık 8,35 -0,71 44,46
Lüks Kadife 18,75 -0,69 117,01
Makina Takım 2,35 8,80 25,00
Marka Yatırım Holding 2,56 1,99 116,95
Marmaris Altınyunus 122,70 -5,98 72,82
Marshall 133,40 9,98 180,61
Martı GMYO 2,12 4,43 109,90
Martı Otel 1,19 -2,46 30,77
Mavi Giyim 41,50 -3,31 -28,32
Mazhar Zorlu Holding 15,76 0,00 30,36
Mega Polietilen 3,70 2,49 191,69
Menderes Tekstil 2,92 -0,34 122,90
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 34,82 9,98 79,12
Merko Gıda 1,90 -3,55 80,95
Metemtur Otelcilik 2,26 -2,59 26,97
Metro Holding 1,95 1,56 41,30
Metro Petrol ve Tesisleri 3,55 0,28 81,12
Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -2,06 -55,37
Migros Ticaret 43,40 2,60 79,19
Milpa 3,75 -0,79 71,23
Mistral GMYO 2,59 0,78 37,04
MLP Sağlık 17,57 0,63 9,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 1,16 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,17 -1,28 49,03
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,42 0,34 84,12
Net Holding 2,52 -2,33 -3,08
Netaş Telekom. 16,65 -0,48 27,49
Niğbaş Niğde Beton 17,15 -7,70 176,61
Nuh Çimento 17,13 0,76 55,94
Nurol GMYO 7,44 -9,49 108,40
Odaş Elektrik 2,51 -0,40 73,62
Olmuksan-IP 5,03 -2,14 96,41
Orge Enerji Elektrik 7,25 0,42 46,17
Orma Orman Mahsulleri 12,40 2,31 349,28
Osmanlı Menkul 13,00 -6,47 211,36
Ostim Endüstriyel Yat 2,77 -2,12 64,88
Otokar 171,50 1,72 16,63
Oyak Çimento 8,34 1,71 51,70
Oyak Yat. Ort. 6,51 2,04 181,98
Oylum Sınai Yatırımlar 3,43 -1,15 11,05
Özak GMYO 4,55 -1,09 77,04
Özbal Çelik Boru 3,36 1,82 108,45
Özderici GMYO 2,36 3,51 50,32
Özerden Plastik 2,01 2,55 -11,84
Panora GMYO 5,50 -2,65 -1,81
Papilon Savunma 15,67 -2,37 103,34
Park Elek.Madencilik 4,19 -3,68 37,38
Parsan 18,74 -0,43 10,63
Pegasus 48,52 -2,41 -43,84
Peker GMYO 10,14 -4,88 223,96
Penguen Gıda 2,97 3,85 224,45
Pera GMYO 1,66 3,75 76,60
Pergamon Dış Ticaret 11,95 -3,47 54,44
Petkim 3,90 -4,18 2,36
Petrokent Turizm 867,90 10,00 577,52
Pınar Et ve Un 18,92 -1,05 106,32
Pınar Su 5,38 -1,28 131,90
Pınar Süt 19,05 -0,42 50,36
Plastikkart 12,06 -3,37 30,10
Polisan Holding 3,25 -0,61 7,70
Politeknik Metal 149,20 -9,96 96,13
Prizma Press Matbaacılık 3,81 0,26 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.193,20 0,03 7,71
QNB Finans Fin. Kir. 163,30 9,97 26,49
QNB Finansbank 80,90 9,99 115,73
Ral Yatırım Holding 21,36 2,50 214,12
Ray Sigorta 6,20 -4,62 81,29
Reysaş GMYO 4,97 -1,78 8,28
Reysaş Lojistik 5,10 -2,11 16,44
Rhea Girişim 2,68 9,84 125,21
Rodrigo Tekstil 2,57 1,18 41,99
Royal Halı 2,11 -1,40 54,01
RTA Laboratuvarları 35,20 10,00 1417,24
Sabancı Holding 8,61 -2,82 -5,59
Safkar Ege Soğutmacılık 4,10 -1,91 88,07
Sanel Mühendislik 3,47 -2,25 18,27
Sanifoam Sünger 5,70 -1,55 14,00
Sanko Pazarlama 7,57 -1,17 -1,05
Saray Matbaacılık 3,65 3,11 182,34
Sarkuysan 6,77 -1,74 42,04
Sasa Polyester 13,46 -1,03 74,13
Say Reklamcılık 4,16 -1,19 85,71
Sekuro Plastik 7,41 -1,72 38,25
Selçuk Ecza Deposu 8,76 5,80 46,86
Selçuk Gıda 3,57 9,85 107,56
Senkron Güvenlik 2,27 -1,30 -16,85
Serve Film Prodüksiyon 5,98 3,10 276,10
Servet GMYO 22,70 -1,30 167,06
Seyitler Kimya 8,68 1,17 27,84
Silverline Endüstri 3,65 0,00 68,98
Sinpaş GMYO 1,46 0,69 25,86
Smartiks Yazılım 7,79 -2,50 -20,59
Soda Sanayii 6,60 -3,65 11,36
Sodaş Sodyum Sanayii 12,05 0,08 213,30
Söktaş 3,87 -1,02 127,58
Sönmez Filament 9,67 2,87 98,16
Sönmez Pamuklu 9,69 0,73 96,95
Sumaş Suni Tahta 17,55 0,52 77,27
Şeker Fin. Kir. 4,99 8,24 4,39
Şekerbank 1,50 1,35 14,50
Şişe Cam 5,84 -2,83 14,02
Şok Marketler 13,19 -0,08 22,58
T. Halk Bankası 5,48 1,48 -7,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,22 1,07 8,30
T.S.K.B. 1,15 -1,71 -4,96
T.Tuborg 14,40 -1,64 21,01
Taç Tarım Ürünleri 5,02 -3,46 60,90
Tat Gıda 11,00 1,29 80,81
TAV Havalimanları 16,46 -3,18 -39,41
Taze Kuru Gıda 49,12 9,99 578,45
Tek-Art Turizm 1,74 4,19 38,10
Tekfen Holding 14,82 -4,94 -20,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 -4,78 56,67
Temapol Polimer Plastik 7,97 3,91 52,68
TGS Dış Ticaret 8,44 4,84 80,73
Tofaş Oto. Fab. 25,24 1,12 8,32
Torunlar GMYO 4,43 -1,12 61,09
Trabzon Liman 13,86 -1,35 30,02
Trabzonspor Sportif 4,05 3,05 88,37
Trakya Cam 3,82 -4,02 12,65
Trend GMYO 5,21 -9,71 136,82
TSKB GMYO 3,15 -0,94 135,07
Tuğçelik 6,08 -1,78 53,92
Tukaş 8,38 -1,06 -32,15
Turcas Petrol 3,60 1,12 34,83
Turkcell 15,03 -1,25 8,91
Tümosan Motor ve Traktör 7,61 -1,81 18,72
Tüpraş 82,65 -2,13 -34,82
Türk Hava Yolları 10,84 -1,99 -25,03
Türk Prysmian Kablo 5,62 3,69 117,79
Türk Telekom 7,42 -2,37 2,83
Türk Traktör 104,10 3,07 96,75
Türker Proje Gayrimenkul 58,10 -1,53 38,33
Ufuk Yatırım 6,47 -1,97 150,78
Ulaşlar Turizm Yat. 4,81 1,26 126,89
Ulusoy Elektrik 43,54 -0,41 63,68
Ulusoy Un Sanayi 9,37 -0,53 145,29
Umpaş Holding 0,71 -2,74 14,52
Uşak Seramik 1,71 -0,58 40,92
Utopya Turizm 7,11 0,42 44,51
Uzertaş Boya 4,12 -8,04 85,59
Ülker Bisküvi 26,28 -1,72 17,53
Vakıf Fin. Kir. 4,31 9,95 78,10
Vakıf GMYO 3,11 2,64 79,67
Vakıf Yat. Ort. 11,88 10,00 552,34
Vakıflar Bankası 4,46 -1,11 -19,06
Vakko Tekstil 5,08 -0,39 11,89
Vanet Gıda 1,67 1,21 16,78
Verusa Holding 28,52 -1,11 53,74
Verusaturk Girisim 5,89 -0,67 12,00
Vestel 17,86 1,36 41,52
Vestel Beyaz Eşya 27,70 -1,49 31,29
Viking Kağıt 4,77 -3,05 155,08
Yapı Kredi Koray GMYO 3,90 1,30 61,16
Yapı ve Kredi Bank. 2,18 -3,11 -12,10
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,92 0,22 122,50
Yataş 9,10 0,00 23,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,78 6,11 72,67
Yeni Gimat GMYO 11,90 -0,50 -0,59
Yeşil GMYO 0,90 1,12 40,63
Yeşil Yapı 0,93 1,09 40,91
Yeşil Yatırım Holding 18,00 4,65 60,28
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.390,00 2,64 150,93
Yonga Mobilya 28,64 9,98 210,21
Yükselen Çelik 15,72 -2,60 156,44
Yünsa 14,20 -0,07 41,04
Zorlu Enerji 2,45 1,24 50,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:33

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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