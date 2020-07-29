Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|2,51
|49,10
|İş Bankası (C)
|4,87
|-3,18
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,94
|-1,25
|3,68
|İş Girişim
|8,40
|-2,33
|121,05
|İş GMYO
|2,07
|0,49
|17,61
|İş Y. Men. Değ.
|7,93
|5,59
|96,93
|İş Yat. Ort.
|2,94
|9,70
|82,46
|İşbir Holding
|1.420,00
|6,30
|230,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|2,25
|46,77
|İttifak Holding
|3,62
|0,56
|-2,69
|İz Hayvancılık Tarım
|4,85
|-1,62
|85,36
|İzmir Demir Çelik
|17,78
|-1,17
|117,09
|İzmir Fırça
|2,62
|0,00
|45,56
|Jantsa Jant Sanayi
|115,10
|-7,77
|116,40
|Kafein Yazılım
|17,90
|-1,27
|61,18
|Kaplamin
|9,45
|-2,07
|70,27
|Kardemir (A)
|4,49
|-2,18
|69,43
|Kardemir (B)
|3,44
|-1,99
|30,30
|Kardemir (D)
|3,04
|0,33
|14,29
|Karel Elektronik
|17,22
|1,77
|18,51
|Karsan Otomotiv
|2,95
|-1,34
|86,71
|Karsu Tekstil
|5,60
|-1,06
|72,84
|Kartonsan
|719,20
|-7,77
|86,16
|Katmerciler Ekipman
|5,13
|2,40
|33,59
|Kent Gıda
|2.408,00
|-10,00
|1269,74
|Kerevitaş Gıda
|5,33
|-0,56
|63,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Kiler GMYO
|5,98
|1,36
|57,78
|Klimasan Klima
|15,58
|-3,23
|-26,56
|Koç Holding
|16,65
|-1,48
|-16,79
|Konfrut Gıda
|12,58
|1,21
|60,87
|Konya Çimento
|523,30
|4,53
|92,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,77
|-1,01
|-7,44
|Koza Altın
|88,60
|1,37
|19,65
|Koza Madencilik
|14,53
|1,18
|44,87
|Körfez GMYO
|6,05
|10,00
|153,14
|Kristal Kola
|2,13
|-1,84
|41,06
|Kron Telekomünikasyon
|29,98
|2,32
|135,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|89,85
|9,98
|282,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,82
|-0,70
|70,91
|Kütahya Porselen
|32,20
|-8,21
|386,40
|Lider Faktoring
|3,00
|1,35
|63,49
|Link Bilgisayar
|25,76
|-0,54
|41,93
|Logo Yazılım
|89,50
|1,65
|47,20
|Lokman Hekim Sağlık
|8,35
|-0,71
|44,46
|Lüks Kadife
|18,75
|-0,69
|117,01
|Makina Takım
|2,35
|8,80
|25,00
|Marka Yatırım Holding
|2,56
|1,99
|116,95
|Marmaris Altınyunus
|122,70
|-5,98
|72,82
|Marshall
|133,40
|9,98
|180,61
|Martı GMYO
|2,12
|4,43
|109,90
|Martı Otel
|1,19
|-2,46
|30,77
|Mavi Giyim
|41,50
|-3,31
|-28,32
|Mazhar Zorlu Holding
|15,76
|0,00
|30,36
|Mega Polietilen
|3,70
|2,49
|191,69
|Menderes Tekstil
|2,92
|-0,34
|122,90
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|34,82
|9,98
|79,12
|Merko Gıda
|1,90
|-3,55
|80,95
|Metemtur Otelcilik
|2,26
|-2,59
|26,97
|Metro Holding
|1,95
|1,56
|41,30
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,55
|0,28
|81,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|-2,06
|-55,37
|Migros Ticaret
|43,40
|2,60
|79,19
|Milpa
|3,75
|-0,79
|71,23
|Mistral GMYO
|2,59
|0,78
|37,04
|MLP Sağlık
|17,57
|0,63
|9,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|1,16
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,17
|-1,28
|49,03
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,42
|0,34
|84,12
|Net Holding
|2,52
|-2,33
|-3,08
|Netaş Telekom.
|16,65
|-0,48
|27,49
|Niğbaş Niğde Beton
|17,15
|-7,70
|176,61
|Nuh Çimento
|17,13
|0,76
|55,94
|Nurol GMYO
|7,44
|-9,49
|108,40
|Odaş Elektrik
|2,51
|-0,40
|73,62
|Olmuksan-IP
|5,03
|-2,14
|96,41
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|0,42
|46,17
|Orma Orman Mahsulleri
|12,40
|2,31
|349,28
|Osmanlı Menkul
|13,00
|-6,47
|211,36
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,77
|-2,12
|64,88
|Otokar
|171,50
|1,72
|16,63
|Oyak Çimento
|8,34
|1,71
|51,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,51
|2,04
|181,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,43
|-1,15
|11,05
|Özak GMYO
|4,55
|-1,09
|77,04
|Özbal Çelik Boru
|3,36
|1,82
|108,45
|Özderici GMYO
|2,36
|3,51
|50,32
|Özerden Plastik
|2,01
|2,55
|-11,84
|Panora GMYO
|5,50
|-2,65
|-1,81
|Papilon Savunma
|15,67
|-2,37
|103,34
|Park Elek.Madencilik
|4,19
|-3,68
|37,38
|Parsan
|18,74
|-0,43
|10,63
|Pegasus
|48,52
|-2,41
|-43,84
|Peker GMYO
|10,14
|-4,88
|223,96
|Penguen Gıda
|2,97
|3,85
|224,45
|Pera GMYO
|1,66
|3,75
|76,60
|Pergamon Dış Ticaret
|11,95
|-3,47
|54,44
|Petkim
|3,90
|-4,18
|2,36
|Petrokent Turizm
|867,90
|10,00
|577,52
|Pınar Et ve Un
|18,92
|-1,05
|106,32
|Pınar Su
|5,38
|-1,28
|131,90
|Pınar Süt
|19,05
|-0,42
|50,36
|Plastikkart
|12,06
|-3,37
|30,10
|Polisan Holding
|3,25
|-0,61
|7,70
|Politeknik Metal
|149,20
|-9,96
|96,13
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|0,26
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.193,20
|0,03
|7,71
|QNB Finans Fin. Kir.
|163,30
|9,97
|26,49
|QNB Finansbank
|80,90
|9,99
|115,73
|Ral Yatırım Holding
|21,36
|2,50
|214,12
|Ray Sigorta
|6,20
|-4,62
|81,29
|Reysaş GMYO
|4,97
|-1,78
|8,28
|Reysaş Lojistik
|5,10
|-2,11
|16,44
|Rhea Girişim
|2,68
|9,84
|125,21
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|1,18
|41,99
|Royal Halı
|2,11
|-1,40
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|35,20
|10,00
|1417,24
|Sabancı Holding
|8,61
|-2,82
|-5,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,10
|-1,91
|88,07
|Sanel Mühendislik
|3,47
|-2,25
|18,27
|Sanifoam Sünger
|5,70
|-1,55
|14,00
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-1,17
|-1,05
|Saray Matbaacılık
|3,65
|3,11
|182,34
|Sarkuysan
|6,77
|-1,74
|42,04
|Sasa Polyester
|13,46
|-1,03
|74,13
|Say Reklamcılık
|4,16
|-1,19
|85,71
|Sekuro Plastik
|7,41
|-1,72
|38,25
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|5,80
|46,86
|Selçuk Gıda
|3,57
|9,85
|107,56
|Senkron Güvenlik
|2,27
|-1,30
|-16,85
|Serve Film Prodüksiyon
|5,98
|3,10
|276,10
|Servet GMYO
|22,70
|-1,30
|167,06
|Seyitler Kimya
|8,68
|1,17
|27,84
|Silverline Endüstri
|3,65
|0,00
|68,98
|Sinpaş GMYO
|1,46
|0,69
|25,86
|Smartiks Yazılım
|7,79
|-2,50
|-20,59
|Soda Sanayii
|6,60
|-3,65
|11,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,05
|0,08
|213,30
|Söktaş
|3,87
|-1,02
|127,58
|Sönmez Filament
|9,67
|2,87
|98,16
|Sönmez Pamuklu
|9,69
|0,73
|96,95
|Sumaş Suni Tahta
|17,55
|0,52
|77,27
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|8,24
|4,39
|Şekerbank
|1,50
|1,35
|14,50
|Şişe Cam
|5,84
|-2,83
|14,02
|Şok Marketler
|13,19
|-0,08
|22,58
|T. Halk Bankası
|5,48
|1,48
|-7,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,22
|1,07
|8,30
|T.S.K.B.
|1,15
|-1,71
|-4,96
|T.Tuborg
|14,40
|-1,64
|21,01
|Taç Tarım Ürünleri
|5,02
|-3,46
|60,90
|Tat Gıda
|11,00
|1,29
|80,81
|TAV Havalimanları
|16,46
|-3,18
|-39,41
|Taze Kuru Gıda
|49,12
|9,99
|578,45
|Tek-Art Turizm
|1,74
|4,19
|38,10
|Tekfen Holding
|14,82
|-4,94
|-20,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|-4,78
|56,67
|Temapol Polimer Plastik
|7,97
|3,91
|52,68
|TGS Dış Ticaret
|8,44
|4,84
|80,73
|Tofaş Oto. Fab.
|25,24
|1,12
|8,32
|Torunlar GMYO
|4,43
|-1,12
|61,09
|Trabzon Liman
|13,86
|-1,35
|30,02
|Trabzonspor Sportif
|4,05
|3,05
|88,37
|Trakya Cam
|3,82
|-4,02
|12,65
|Trend GMYO
|5,21
|-9,71
|136,82
|TSKB GMYO
|3,15
|-0,94
|135,07
|Tuğçelik
|6,08
|-1,78
|53,92
|Tukaş
|8,38
|-1,06
|-32,15
|Turcas Petrol
|3,60
|1,12
|34,83
|Turkcell
|15,03
|-1,25
|8,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,61
|-1,81
|18,72
|Tüpraş
|82,65
|-2,13
|-34,82
|Türk Hava Yolları
|10,84
|-1,99
|-25,03
|Türk Prysmian Kablo
|5,62
|3,69
|117,79
|Türk Telekom
|7,42
|-2,37
|2,83
|Türk Traktör
|104,10
|3,07
|96,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,10
|-1,53
|38,33
|Ufuk Yatırım
|6,47
|-1,97
|150,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,81
|1,26
|126,89
|Ulusoy Elektrik
|43,54
|-0,41
|63,68
|Ulusoy Un Sanayi
|9,37
|-0,53
|145,29
|Umpaş Holding
|0,71
|-2,74
|14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|-0,58
|40,92
|Utopya Turizm
|7,11
|0,42
|44,51
|Uzertaş Boya
|4,12
|-8,04
|85,59
|Ülker Bisküvi
|26,28
|-1,72
|17,53
|Vakıf Fin. Kir.
|4,31
|9,95
|78,10
|Vakıf GMYO
|3,11
|2,64
|79,67
|Vakıf Yat. Ort.
|11,88
|10,00
|552,34
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-1,11
|-19,06
|Vakko Tekstil
|5,08
|-0,39
|11,89
|Vanet Gıda
|1,67
|1,21
|16,78
|Verusa Holding
|28,52
|-1,11
|53,74
|Verusaturk Girisim
|5,89
|-0,67
|12,00
|Vestel
|17,86
|1,36
|41,52
|Vestel Beyaz Eşya
|27,70
|-1,49
|31,29
|Viking Kağıt
|4,77
|-3,05
|155,08
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,90
|1,30
|61,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|-3,11
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,92
|0,22
|122,50
|Yataş
|9,10
|0,00
|23,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,78
|6,11
|72,67
|Yeni Gimat GMYO
|11,90
|-0,50
|-0,59
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|0,93
|1,09
|40,91
|Yeşil Yatırım Holding
|18,00
|4,65
|60,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.390,00
|2,64
|150,93
|Yonga Mobilya
|28,64
|9,98
|210,21
|Yükselen Çelik
|15,72
|-2,60
|156,44
|Yünsa
|14,20
|-0,07
|41,04
|Zorlu Enerji
|2,45
|1,24
|50,31
(Son)