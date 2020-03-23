Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

7 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,47 6,52 -20,97
Acıpayam Selüloz 3,86 -3,50 -39,40
Adana Çimento (A) 6,47 -4,85 -33,37
Adana Çimento (B) 4,70 -8,02 -34,08
Adana Çimento (C) 1,80 -10,00 -19,28
Adel Kalemcilik 8,60 -2,93 -45,22
Adese Alışveriş Ticaret 0,87 3,57 -39,09
Afyon Çimento 3,89 -5,81 -38,06
Ak Enerji 0,62 -4,62 -43,12
Akbank 5,14 -6,88 -36,62
Akçansa 6,50 -1,81 -35,26
Akdenız Güvenlık Hız. 1,23 -1,60 -41,71
Akfen GMYO 1,69 -7,14 -58,27
Akın Tekstil 7,05 -1,67 -48,88
Akiş GMYO 2,27 -5,81 -43,81
Akmerkez GMYO 20,00 -5,93 -15,54
Aksa 5,95 -4,03 -24,00
Aksa Enerji 3,07 -5,25 -19,21
Aksigorta 4,00 -7,19 -26,17
Aksu Enerji 5,69 -1,73 -61,74
Alarko Carrıer 32,98 -0,36 -45,03
Alarko GMYO 9,76 -5,24 -35,71
Alarko Holding 3,52 -5,63 -40,84
Albaraka Türk 1,02 -5,56 -33,33
Alcatel Lucent Teletaş 12,28 9,74 1,99
Alkim Kağıt 4,88 -1,61 -12,54
Alkim Kimya 43,14 -3,27 12,58
Altınyağ 0,47 -6,00 14,63
Altınyunus Çeşme 7,39 9,97 -26,03
Anadolu Cam 2,35 -5,24 -46,10
Anadolu Efes 18,00 1,64 -22,01
Anadolu Grubu Holding 12,51 4,16 -28,88
Anadolu Hayat Emek. 5,44 -1,27 -20,47
Anadolu Isuzu 7,75 2,11 -36,32
Anadolu Sigorta 4,48 -3,03 1,82
Anel Elektrik 2,53 -2,69 -21,18
Arçelik 12,46 -6,10 -40,21
ARD Bilişim Teknolojileri 11,95 2,22
Arena Bilgisayar 8,31 5,19 10,36
Armada Bilgisayar 12,10 2,02 -26,17
Arsan Tekstil 2,29 -6,15 -36,03
Artı Yatırım Holding 0,60 -6,25 -25,93
Aselsan 20,54 -4,02 -1,91
Aslan Çimento 32,28 -5,23 -19,22
Ata GMYO 3,39 -1,17 -25,17
Atakule GMYO 0,98 -4,85 -48,96
Atlantis Yatırım Holding 1,20 6,19 20,00
Atlas Yat. Ort. 0,94 -5,05 -34,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,90 -0,75 -14,63
Avrasya GMYO 0,94 -6,00 -37,75
Avrasya Petrol ve Tur. 0,93 -7,00 -48,90
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,30 0,01 2,68
Avrupa Yatırım Holding 0,85 -5,56 -44,81
Ayen Enerji 1,94 -3,00 -44,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 -6,11 -22,83
Aygaz 7,40 -6,92 -39,07
Bagfaş 10,53 1,45 -37,40
Bak Ambalaj 4,78 7,42 -34,97
Balatacılar Balatacılık 1,55 -0,64 25,00
Bantaş Ambalaj 1,85 3,93 -26,59
Banvit 15,45 5,75 -16,80
Baştaş Başkent Çimento 2,25 -9,64 -13,13
Batı Çimento 1,83 -4,19 -44,71
Batısöke Çimento 0,70 -2,78 -46,56
Bera Holding 2,10 0,96 -45,45
Berkosan Yalıtım 2,16 1,89 -21,17
Beşiktaş Futbol Yat. 1,35 -6,90 -44,90
Beyaz Filo 2,36 -5,60 -25,32
Bilici Yatırım 5,90 -5,90 35,01
Bim Mağazalar 52,65 5,68 12,84
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,87 -5,43 -23,68
Bizim Mağazaları 9,07 9,94 -18,80
Bolu Çimento 2,95 -3,91 -37,23
Bomonti Elektrik 0,99 -6,60 -22,66
Borusan Mannesmann 6,56 -4,23 -42,71
Borusan Yat. Paz. 44,20 -2,81 -28,54
Bosch Fren Sistemleri 161,90 0,06 -44,15
Bossa 5,18 -2,81 -35,73
Brisa 6,32 -2,77 -33,54
Burçelik 4,25 -5,56 -26,85
Burçelik Vana 12,50 0,00 28,73
Bursa Çimento 2,53 -5,24 -36,80
Carrefoursa 5,35 9,86 13,59
Casa Emtia Petrol 7,48 0,00 -20,34
Ceo Event Medya 4,88 -2,98 -40,78
Coca Cola İçecek 34,02 -0,70 -12,09
Cosmos Yat. Holding 1,85 1,09 -9,31
Credıtwest Faktorıng 1,85 -7,04 -35,76
Çelebi 46,50 -8,82 -54,46
Çelik Halat 6,38 -7,54 -1,85
Çemaş Döküm 0,66 -4,35 -47,35
Çemtaş 4,53 -3,82 -45,29
Çimbeton 23,98 -5,89 -41,88
Çimentaş 9,06 -3,10 -39,60
Çimsa 5,92 -2,31 -34,80
Çuhadaroğlu Metal 1,78 -2,73 -44,20
Dagi Giyim 1,33 -6,34 -46,80
Dagi Yatırım Holding 1,79 -3,24 -20,80
Dardanel 3,42 9,97 -9,76
Datagate Bilgisayar 5,54 3,75 -29,07
Demısaş Döküm 2,22 -4,31 -36,21
Denge Holding 0,78 -8,24 -43,07
Deniz GMYO 2,61 -5,09 -48,32
Denizli Cam 4,92 -3,72 -41,01
Derimod 3,14 1,29 -56,02
Derlüks Deri 1,91 -0,52 -53,19
Desa Deri 2,35 6,82 -48,24
Despec Bilgisayar 3,54 7,60 -16,51
Deva Holding 9,35 10,00 4,00
Diriteks Diriliş Tekstil 0,60 -4,76 -23,08
Ditaş Doğan 8,26 -2,82 -13,60
DO-CO 254,60 0,20 -54,86
Doğan Burda 2,70 -5,92 -55,52
Doğan Holding 1,47 2,08 -20,11
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 -4,72 -38,79
Doğusan 1,07 -2,73 -48,56
Doğuş GMYO 3,05 -4,69 -32,67
Doğuş Otomotiv 4,99 -4,04 -47,58
Döktaş Dökümcülük 12,25 -5,55 -61,29
Duran Doğan Basım 14,84 3,63 5,70
Dyo Boya 3,02 -2,58 -38,37
Eczacıbaşı İlaç 3,65 9,94 -1,62
Eczacıbaşı Yatırım 8,58 9,72 -15,13
Edip Gayrimenkul 0,95 -5,00 -31,65
Ege Endüstri 391,30 -5,44 -32,59
Ege Gübre 32,90 -2,49 -33,94
Ege Profil 8,05 -3,36 -32,75
Ege Seramik 2,52 -4,91 -32,08
Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 0,00 -31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -7,69 -7,69
Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 -5,26 -10,00
Egeplast 9,30 -6,81 -25,60
Ekiz Kimya 0,84 5,00 37,70
Emek Elektrik 0,94 -6,93 -40,88
Eminiş Ambalaj 1,50 -9,64 -1,32
Emlak Konut GMYO 1,09 -1,80 -25,34
Enerjisa Enerji 6,57 -3,10 -11,10
Enka İnşaat 5,66 -0,35 -11,84
Erbosan 14,09 -5,25 -43,59
Ereğli Demir Çelik 7,46 -5,09 -17,48
Ersu Gıda 1,97 8,84 -4,83
Escort Teknoloji 1,46 9,77 5,04
Etiler Gıda 1,85 7,56 -24,49
Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 2,35 -47,90
Euro Trend Yat. Ort. 0,73 -1,35 -41,60
Euro Yat. Ort. 0,73 -1,35 -38,14
Euro Yatırım Holding 0,75 -1,32 -50,00
Fenerbahçe Futbol 6,85 -4,46 -52,66
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -3,15 -46,17
F-M İzmit Piston 36,62 -2,92 -26,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,23 7,61 -31,99
Ford Otosan 42,30 -2,89 -36,02
Formet Çelik Kapı 1,66 -7,78 -44,67
Frigo Pak Gıda 7,83 9,97 -39,58
Galatasaray Sportif 1,31 -8,39 -35,47
Garanti Bankası 6,95 -6,84 -37,61
Garanti Faktoring 3,12 -3,70 -19,38
Garanti Yat. Ort. 0,93 -7,00 -13,89
Gedik Y. Men. Değ. 13,18 -0,15 135,36
Gedik Yatırım Holding 14,69 9,79 91,03
Gediz Ambalaj 5,50 4,17 -18,64
Gentaş 1,71 -4,47 -21,92
Gersan Elektrik 1,72 -4,97 -46,08
Global Men. Değ. 1,26 0,00 -32,98
Global Yat. Holding 2,10 -5,83 -56,88
Good-Year 2,76 -3,50 -31,85
Göltaş Çimento 9,87 -1,99 -44,52
Gözde Girişim 2,29 -0,87 -55,45
GSD Denizcilik 1,47 -2,65 -42,58
GSD Holding 0,89 -3,26 -40,27
Gübre Fabrik. 14,38 8,94 59,07
Güler Yat. Holding 2,00 9,89 -1,48
Güneş Sigorta 1,64 -4,65 -24,77
Halk GMYO 1,06 -3,64 -13,11
Halk Sigorta 2,20 -5,17 11,11
Hatay Tekstil 4,49 -5,67 -34,64
Hedef Girişim 1,43 -3,38 -45,21
Hektaş 8,25 2,10 2,87
HUB Girişim 13,30 7,26 41,66
Hürriyet Gzt. 0,73 -6,41 -35,96
ICBC Turkey Bank 2,89 -3,67 -45,16
İdealist Danışmanlık 1,94 -3,96 -41,57
İdealist GMYO 1,95 -3,47 -36,27
İhlas Ev Aletleri 1,73 -2,81 -44,73
İhlas Gayrimenkul 0,70 -6,67 -41,67
İhlas Gazetecilik 3,56 -47,72
İhlas Holding 0,38 -9,52 -58,24
İhlas Yayın Holding 0,44 -8,33 -56,86
İndeks Bilgisayar 6,42 4,56 -33,81
Info Yatırım 8,50 1,19 -4,49
İntema 5,99 0,17 -35,31
İpek Doğal Enerji 5,99 -4,01 -22,41
İskenderun Demir Çelik 6,15 -2,23 -23,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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