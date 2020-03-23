Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,47
|6,52
|-20,97
|Acıpayam Selüloz
|3,86
|-3,50
|-39,40
|Adana Çimento (A)
|6,47
|-4,85
|-33,37
|Adana Çimento (B)
|4,70
|-8,02
|-34,08
|Adana Çimento (C)
|1,80
|-10,00
|-19,28
|Adel Kalemcilik
|8,60
|-2,93
|-45,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,87
|3,57
|-39,09
|Afyon Çimento
|3,89
|-5,81
|-38,06
|Ak Enerji
|0,62
|-4,62
|-43,12
|Akbank
|5,14
|-6,88
|-36,62
|Akçansa
|6,50
|-1,81
|-35,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,23
|-1,60
|-41,71
|Akfen GMYO
|1,69
|-7,14
|-58,27
|Akın Tekstil
|7,05
|-1,67
|-48,88
|Akiş GMYO
|2,27
|-5,81
|-43,81
|Akmerkez GMYO
|20,00
|-5,93
|-15,54
|Aksa
|5,95
|-4,03
|-24,00
|Aksa Enerji
|3,07
|-5,25
|-19,21
|Aksigorta
|4,00
|-7,19
|-26,17
|Aksu Enerji
|5,69
|-1,73
|-61,74
|Alarko Carrıer
|32,98
|-0,36
|-45,03
|Alarko GMYO
|9,76
|-5,24
|-35,71
|Alarko Holding
|3,52
|-5,63
|-40,84
|Albaraka Türk
|1,02
|-5,56
|-33,33
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,28
|9,74
|1,99
|Alkim Kağıt
|4,88
|-1,61
|-12,54
|Alkim Kimya
|43,14
|-3,27
|12,58
|Altınyağ
|0,47
|-6,00
|14,63
|Altınyunus Çeşme
|7,39
|9,97
|-26,03
|Anadolu Cam
|2,35
|-5,24
|-46,10
|Anadolu Efes
|18,00
|1,64
|-22,01
|Anadolu Grubu Holding
|12,51
|4,16
|-28,88
|Anadolu Hayat Emek.
|5,44
|-1,27
|-20,47
|Anadolu Isuzu
|7,75
|2,11
|-36,32
|Anadolu Sigorta
|4,48
|-3,03
|1,82
|Anel Elektrik
|2,53
|-2,69
|-21,18
|Arçelik
|12,46
|-6,10
|-40,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,95
|2,22
|Arena Bilgisayar
|8,31
|5,19
|10,36
|Armada Bilgisayar
|12,10
|2,02
|-26,17
|Arsan Tekstil
|2,29
|-6,15
|-36,03
|Artı Yatırım Holding
|0,60
|-6,25
|-25,93
|Aselsan
|20,54
|-4,02
|-1,91
|Aslan Çimento
|32,28
|-5,23
|-19,22
|Ata GMYO
|3,39
|-1,17
|-25,17
|Atakule GMYO
|0,98
|-4,85
|-48,96
|Atlantis Yatırım Holding
|1,20
|6,19
|20,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|-5,05
|-34,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,90
|-0,75
|-14,63
|Avrasya GMYO
|0,94
|-6,00
|-37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|0,93
|-7,00
|-48,90
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,30
|0,01
|2,68
|Avrupa Yatırım Holding
|0,85
|-5,56
|-44,81
|Ayen Enerji
|1,94
|-3,00
|-44,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,69
|-6,11
|-22,83
|Aygaz
|7,40
|-6,92
|-39,07
|Bagfaş
|10,53
|1,45
|-37,40
|Bak Ambalaj
|4,78
|7,42
|-34,97
|Balatacılar Balatacılık
|1,55
|-0,64
|25,00
|Bantaş Ambalaj
|1,85
|3,93
|-26,59
|Banvit
|15,45
|5,75
|-16,80
|Baştaş Başkent Çimento
|2,25
|-9,64
|-13,13
|Batı Çimento
|1,83
|-4,19
|-44,71
|Batısöke Çimento
|0,70
|-2,78
|-46,56
|Bera Holding
|2,10
|0,96
|-45,45
|Berkosan Yalıtım
|2,16
|1,89
|-21,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,35
|-6,90
|-44,90
|Beyaz Filo
|2,36
|-5,60
|-25,32
|Bilici Yatırım
|5,90
|-5,90
|35,01
|Bim Mağazalar
|52,65
|5,68
|12,84
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,87
|-5,43
|-23,68
|Bizim Mağazaları
|9,07
|9,94
|-18,80
|Bolu Çimento
|2,95
|-3,91
|-37,23
|Bomonti Elektrik
|0,99
|-6,60
|-22,66
|Borusan Mannesmann
|6,56
|-4,23
|-42,71
|Borusan Yat. Paz.
|44,20
|-2,81
|-28,54
|Bosch Fren Sistemleri
|161,90
|0,06
|-44,15
|Bossa
|5,18
|-2,81
|-35,73
|Brisa
|6,32
|-2,77
|-33,54
|Burçelik
|4,25
|-5,56
|-26,85
|Burçelik Vana
|12,50
|0,00
|28,73
|Bursa Çimento
|2,53
|-5,24
|-36,80
|Carrefoursa
|5,35
|9,86
|13,59
|Casa Emtia Petrol
|7,48
|0,00
|-20,34
|Ceo Event Medya
|4,88
|-2,98
|-40,78
|Coca Cola İçecek
|34,02
|-0,70
|-12,09
|Cosmos Yat. Holding
|1,85
|1,09
|-9,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,85
|-7,04
|-35,76
|Çelebi
|46,50
|-8,82
|-54,46
|Çelik Halat
|6,38
|-7,54
|-1,85
|Çemaş Döküm
|0,66
|-4,35
|-47,35
|Çemtaş
|4,53
|-3,82
|-45,29
|Çimbeton
|23,98
|-5,89
|-41,88
|Çimentaş
|9,06
|-3,10
|-39,60
|Çimsa
|5,92
|-2,31
|-34,80
|Çuhadaroğlu Metal
|1,78
|-2,73
|-44,20
|Dagi Giyim
|1,33
|-6,34
|-46,80
|Dagi Yatırım Holding
|1,79
|-3,24
|-20,80
|Dardanel
|3,42
|9,97
|-9,76
|Datagate Bilgisayar
|5,54
|3,75
|-29,07
|Demısaş Döküm
|2,22
|-4,31
|-36,21
|Denge Holding
|0,78
|-8,24
|-43,07
|Deniz GMYO
|2,61
|-5,09
|-48,32
|Denizli Cam
|4,92
|-3,72
|-41,01
|Derimod
|3,14
|1,29
|-56,02
|Derlüks Deri
|1,91
|-0,52
|-53,19
|Desa Deri
|2,35
|6,82
|-48,24
|Despec Bilgisayar
|3,54
|7,60
|-16,51
|Deva Holding
|9,35
|10,00
|4,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,60
|-4,76
|-23,08
|Ditaş Doğan
|8,26
|-2,82
|-13,60
|DO-CO
|254,60
|0,20
|-54,86
|Doğan Burda
|2,70
|-5,92
|-55,52
|Doğan Holding
|1,47
|2,08
|-20,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|-4,72
|-38,79
|Doğusan
|1,07
|-2,73
|-48,56
|Doğuş GMYO
|3,05
|-4,69
|-32,67
|Doğuş Otomotiv
|4,99
|-4,04
|-47,58
|Döktaş Dökümcülük
|12,25
|-5,55
|-61,29
|Duran Doğan Basım
|14,84
|3,63
|5,70
|Dyo Boya
|3,02
|-2,58
|-38,37
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|9,94
|-1,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,58
|9,72
|-15,13
|Edip Gayrimenkul
|0,95
|-5,00
|-31,65
|Ege Endüstri
|391,30
|-5,44
|-32,59
|Ege Gübre
|32,90
|-2,49
|-33,94
|Ege Profil
|8,05
|-3,36
|-32,75
|Ege Seramik
|2,52
|-4,91
|-32,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,22
|0,00
|-31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|-7,69
|-7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|-5,26
|-10,00
|Egeplast
|9,30
|-6,81
|-25,60
|Ekiz Kimya
|0,84
|5,00
|37,70
|Emek Elektrik
|0,94
|-6,93
|-40,88
|Eminiş Ambalaj
|1,50
|-9,64
|-1,32
|Emlak Konut GMYO
|1,09
|-1,80
|-25,34
|Enerjisa Enerji
|6,57
|-3,10
|-11,10
|Enka İnşaat
|5,66
|-0,35
|-11,84
|Erbosan
|14,09
|-5,25
|-43,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,46
|-5,09
|-17,48
|Ersu Gıda
|1,97
|8,84
|-4,83
|Escort Teknoloji
|1,46
|9,77
|5,04
|Etiler Gıda
|1,85
|7,56
|-24,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,87
|2,35
|-47,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|-41,60
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|-38,14
|Euro Yatırım Holding
|0,75
|-1,32
|-50,00
|Fenerbahçe Futbol
|6,85
|-4,46
|-52,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-3,15
|-46,17
|F-M İzmit Piston
|36,62
|-2,92
|-26,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,23
|7,61
|-31,99
|Ford Otosan
|42,30
|-2,89
|-36,02
|Formet Çelik Kapı
|1,66
|-7,78
|-44,67
|Frigo Pak Gıda
|7,83
|9,97
|-39,58
|Galatasaray Sportif
|1,31
|-8,39
|-35,47
|Garanti Bankası
|6,95
|-6,84
|-37,61
|Garanti Faktoring
|3,12
|-3,70
|-19,38
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|-7,00
|-13,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,18
|-0,15
|135,36
|Gedik Yatırım Holding
|14,69
|9,79
|91,03
|Gediz Ambalaj
|5,50
|4,17
|-18,64
|Gentaş
|1,71
|-4,47
|-21,92
|Gersan Elektrik
|1,72
|-4,97
|-46,08
|Global Men. Değ.
|1,26
|0,00
|-32,98
|Global Yat. Holding
|2,10
|-5,83
|-56,88
|Good-Year
|2,76
|-3,50
|-31,85
|Göltaş Çimento
|9,87
|-1,99
|-44,52
|Gözde Girişim
|2,29
|-0,87
|-55,45
|GSD Denizcilik
|1,47
|-2,65
|-42,58
|GSD Holding
|0,89
|-3,26
|-40,27
|Gübre Fabrik.
|14,38
|8,94
|59,07
|Güler Yat. Holding
|2,00
|9,89
|-1,48
|Güneş Sigorta
|1,64
|-4,65
|-24,77
|Halk GMYO
|1,06
|-3,64
|-13,11
|Halk Sigorta
|2,20
|-5,17
|11,11
|Hatay Tekstil
|4,49
|-5,67
|-34,64
|Hedef Girişim
|1,43
|-3,38
|-45,21
|Hektaş
|8,25
|2,10
|2,87
|HUB Girişim
|13,30
|7,26
|41,66
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|-6,41
|-35,96
|ICBC Turkey Bank
|2,89
|-3,67
|-45,16
|İdealist Danışmanlık
|1,94
|-3,96
|-41,57
|İdealist GMYO
|1,95
|-3,47
|-36,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|-2,81
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|0,70
|-6,67
|-41,67
|İhlas Gazetecilik
|3,56
|-47,72
|İhlas Holding
|0,38
|-9,52
|-58,24
|İhlas Yayın Holding
|0,44
|-8,33
|-56,86
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|4,56
|-33,81
|Info Yatırım
|8,50
|1,19
|-4,49
|İntema
|5,99
|0,17
|-35,31
|İpek Doğal Enerji
|5,99
|-4,01
|-22,41
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|-2,23
|-23,22
(Sürecek)