Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 3,01 -8,06
Acıpayam Selüloz 5,26 2,33 -17,43
Adana Çimento (A) 7,12 -0,28 -26,67
Adana Çimento (B) 6,06 0,33 -15,01
Adana Çimento (C) 1,70 0,59 -23,77
Adel Kalemcilik 9,70 3,08 -38,22
Adese Alışveriş Ticaret 1,02 4,08 -28,59
Afyon Çimento 4,80 0,00 -23,57
Ak Enerji 0,73 1,39 -33,03
Akbank 5,61 1,81 -30,83
Akçansa 6,97 1,16 -28,10
Akdenız Güvenlık Hız. 1,41 2,17 -33,18
Akfen GMYO 2,49 9,69 -38,52
Akın Tekstil 8,27 2,48 -40,03
Akiş GMYO 2,52 2,44 -37,62
Akmerkez GMYO 21,18 0,86 -10,56
Aksa 6,25 1,30 -20,16
Aksa Enerji 3,29 2,17 -13,42
Aksigorta 4,32 0,47 -20,26
Aksu Enerji 7,14 -0,42 -51,98
Alarko Carrıer 38,00 2,98 -36,67
Alarko GMYO 10,98 6,29 -27,68
Alarko Holding 4,03 1,51 -32,27
Albaraka Türk 1,10 2,80 -28,10
Alcatel Lucent Teletaş 20,00 6,78 66,11
Alkim Kağıt 5,57 3,53 -0,18
Alkim Kimya 49,74 1,43 29,80
Altınyağ 0,54 5,88 31,71
Altınyunus Çeşme 11,32 6,79 13,31
Anadolu Cam 2,95 2,79 -32,34
Anadolu Efes 17,27 0,41 -25,17
Anadolu Grubu Holding 13,96 0,72 -20,64
Anadolu Hayat Emek. 5,18 -0,19 -14,87
Anadolu Isuzu 8,37 2,07 -31,22
Anadolu Sigorta 4,50 -0,22 8,34
Anel Elektrik 2,93 3,53 -8,72
Arçelik 13,46 0,75 -35,41
ARD Bilişim Teknolojileri 12,02 4,52
Arena Bilgisayar 9,45 0,85 25,50
Armada Bilgisayar 16,27 1,69 -0,73
Arsan Tekstil 2,79 2,20 -22,07
Artı Yatırım Holding 0,72 -2,70 -11,11
Aselsan 23,58 1,46 12,61
Aslan Çimento 33,16 1,28 -17,02
Ata GMYO 3,69 -0,81 -18,54
Atakule GMYO 1,19 4,39 -38,02
Atlantis Yatırım Holding 1,23 -2,38 23,00
Atlas Yat. Ort. 1,06 1,92 -26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,08 0,15 -2,43
Avrasya GMYO 1,09 4,81 -27,81
Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 3,81 -40,11
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,90 0,01 2,72
Avrupa Yatırım Holding 0,91 1,11 -40,91
Ayen Enerji 2,39 2,58 -31,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,83 1,67 -16,44
Aygaz 8,37 1,33 -31,09
Bagfaş 11,62 4,87 -30,92
Bak Ambalaj 6,83 -1,73 -7,07
Balatacılar Balatacılık 1,70 -2,86 37,10
Bantaş Ambalaj 2,89 8,65 14,68
Banvit 16,27 1,06 -12,39
Baştaş Başkent Çimento 2,48 0,00 -4,25
Batı Çimento 2,01 2,55 -39,27
Batısöke Çimento 0,77 2,67 -41,22
Bera Holding 2,74 3,40 -28,83
Berkosan Yalıtım 2,45 1,66 -10,58
Beşiktaş Futbol Yat. 1,91 3,24 -22,04
Beyaz Filo 2,59 1,57 -18,04
Bilici Yatırım 6,18 0,65 41,42
Bim Mağazalar 50,05 -0,10 7,27
Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35
Birlik Mensucat 1,01 3,06 -11,40
Bizim Mağazaları 9,44 -0,74 -15,49
Bolu Çimento 3,32 -0,60 -29,36
Bomonti Elektrik 1,01 1,00 -21,09
Borusan Mannesmann 7,30 1,96 -36,24
Borusan Yat. Paz. 51,20 0,49 -17,22
Bosch Fren Sistemleri 182,50 0,33 -37,05
Bossa 6,90 2,22 -14,39
Brisa 7,12 1,14 -24,09
Burçelik 5,03 3,07 -13,43
Burçelik Vana 12,99 -0,08 33,78
Bursa Çimento 2,88 1,05 -28,06
Carrefoursa 6,38 0,00 35,46
Casa Emtia Petrol 9,30 9,80 -0,96
Ceo Event Medya 5,45 0,55 -33,86
Coca Cola İçecek 34,48 0,52 -10,90
Cosmos Yat. Holding 2,09 -5,43 2,45
Credıtwest Faktorıng 2,00 0,00 -30,56
Çelebi 56,50 3,10 -44,66
Çelik Halat 6,81 3,34 4,77
Çemaş Döküm 0,74 2,78 -40,97
Çemtaş 5,16 1,78 -37,68
Çimbeton 28,28 2,84 -31,46
Çimentaş 10,64 3,80 -29,07
Çimsa 6,26 1,46 -31,06
Çuhadaroğlu Metal 2,33 4,02 -26,96
Dagi Giyim 1,89 9,25 -24,40
Dagi Yatırım Holding 2,42 6,61 7,08
Dardanel 4,17 4,25 10,03
Datagate Bilgisayar 6,36 2,25 -18,57
Demısaş Döküm 2,50 5,49 -28,16
Denge Holding 0,94 3,30 -31,39
Deniz GMYO 3,04 5,19 -39,80
Denizli Cam 5,53 1,84 -33,69
Derimod 4,71 6,32 -34,03
Derlüks Deri 2,50 9,65 -38,73
Desa Deri 3,50 5,42 -22,91
Despec Bilgisayar 4,23 -0,94 -0,24
Deva Holding 10,68 4,30 18,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -17,95
Ditaş Doğan 9,78 1,03 2,30
DO-CO 261,70 0,65 -53,60
Doğan Burda 3,36 7,69 -44,65
Doğan Holding 1,48 1,37 -19,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,67 -26,06
Doğusan 1,67 9,87 -19,71
Doğuş GMYO 3,66 2,52 -19,21
Doğuş Otomotiv 6,79 2,41 -28,68
Döktaş Dökümcülük 14,05 1,15 -55,60
Duran Doğan Basım 16,80 1,94 19,66
Dyo Boya 3,94 5,07 -19,59
Eczacıbaşı İlaç 4,87 6,33 31,27
Eczacıbaşı Yatırım 10,53 3,54 4,15
Edip Gayrimenkul 1,55 9,93 11,51
Ege Endüstri 490,60 1,15 -15,49
Ege Gübre 41,10 1,93 -17,47
Ege Profil 9,56 2,80 -20,13
Ege Seramik 3,13 2,29 -15,63
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 10,00 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,54 3,85 38,46
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00
Egeplast 11,01 2,90 -11,92
Ekiz Kimya 1,49 9,56 144,26
Emek Elektrik 1,30 4,00 -18,24
Eminiş Ambalaj 2,12 0,95 39,47
Emlak Konut GMYO 1,16 1,75 -20,55
Enerjisa Enerji 6,51 1,40 -11,91
Enka İnşaat 6,02 5,43 -6,23
Erbosan 16,21 2,79 -35,11
Ereğli Demir Çelik 7,49 0,27 -17,15
Ersu Gıda 3,47 9,81 67,63
Escort Teknoloji 2,56 9,87 84,17
Etiler Gıda 1,86 3,91 -24,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 5,31 -28,74
Euro Trend Yat. Ort. 0,94 4,44 -24,80
Euro Yat. Ort. 0,93 2,20 -21,19
Euro Yatırım Holding 0,96 4,35 -36,00
Fenerbahçe Futbol 8,72 3,07 -39,74
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,77 2,21 -39,39
F-M İzmit Piston 38,88 0,83 -17,91
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,89 1,03 -10,40
Ford Otosan 47,56 1,11 -28,06
Formet Çelik Kapı 2,09 4,50 -30,33
Frigo Pak Gıda 9,05 2,72 -30,17
Galatasaray Sportif 2,15 6,44 5,91
Garanti Bankası 8,23 2,36 -26,12
Garanti Faktoring 3,52 4,14 -9,04
Garanti Yat. Ort. 1,11 4,72 2,78
Gedik Y. Men. Değ. 19,09 9,97 240,89
Gedik Yatırım Holding 18,76 3,30 143,95
Gediz Ambalaj 7,14 0,28 5,62
Gentaş 1,96 4,81 -10,50
Gersan Elektrik 2,27 9,66 -28,84
Global Men. Değ. 1,75 4,17 -6,91
Global Yat. Holding 2,45 2,51 -49,69
Good-Year 3,36 3,07 -17,04
Göltaş Çimento 10,89 2,45 -38,79
Gözde Girişim 2,67 2,30 -48,05
GSD Denizcilik 1,96 6,52 -23,44
GSD Holding 1,15 4,55 -22,82
Gübre Fabrik. 14,55 2,32 60,95
Güler Yat. Holding 2,37 9,72 16,75
Güneş Sigorta 2,11 6,57 -3,21
Halk GMYO 1,21 1,68 -0,82
Halk Sigorta 2,38 4,39 20,20
Hatay Tekstil 7,18 6,06 4,51
Hedef Girişim 1,74 1,16 -33,33
Hektaş 9,94 1,74 23,94
HUB Girişim 19,02 2,37 102,59
Hürriyet Gzt. 0,88 0,00 -22,81
ICBC Turkey Bank 4,08 9,97 -22,58
İdealist Danışmanlık 2,17 2,84 -34,64
İdealist GMYO 2,54 0,00 -16,99
İhlas Ev Aletleri 2,09 1,95 -33,23
İhlas Gayrimenkul 1,00 4,17 -16,67
İhlas Gazetecilik 4,95 8,55 -27,31
İhlas Holding 0,50 6,38 -45,05
İhlas Yayın Holding 0,72 9,09 -29,41
İndeks Bilgisayar 7,54 0,80 -22,27
Info Yatırım 8,40 -4,00 -5,62
İntema 7,26 10,00 -21,60
İpek Doğal Enerji 7,90 2,73 2,33
İskenderun Demir Çelik 6,33 0,96 -20,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:24 Kaynak: AA

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