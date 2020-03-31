Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|3,01
|-8,06
|Acıpayam Selüloz
|5,26
|2,33
|-17,43
|Adana Çimento (A)
|7,12
|-0,28
|-26,67
|Adana Çimento (B)
|6,06
|0,33
|-15,01
|Adana Çimento (C)
|1,70
|0,59
|-23,77
|Adel Kalemcilik
|9,70
|3,08
|-38,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|4,08
|-28,59
|Afyon Çimento
|4,80
|0,00
|-23,57
|Ak Enerji
|0,73
|1,39
|-33,03
|Akbank
|5,61
|1,81
|-30,83
|Akçansa
|6,97
|1,16
|-28,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,41
|2,17
|-33,18
|Akfen GMYO
|2,49
|9,69
|-38,52
|Akın Tekstil
|8,27
|2,48
|-40,03
|Akiş GMYO
|2,52
|2,44
|-37,62
|Akmerkez GMYO
|21,18
|0,86
|-10,56
|Aksa
|6,25
|1,30
|-20,16
|Aksa Enerji
|3,29
|2,17
|-13,42
|Aksigorta
|4,32
|0,47
|-20,26
|Aksu Enerji
|7,14
|-0,42
|-51,98
|Alarko Carrıer
|38,00
|2,98
|-36,67
|Alarko GMYO
|10,98
|6,29
|-27,68
|Alarko Holding
|4,03
|1,51
|-32,27
|Albaraka Türk
|1,10
|2,80
|-28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,00
|6,78
|66,11
|Alkim Kağıt
|5,57
|3,53
|-0,18
|Alkim Kimya
|49,74
|1,43
|29,80
|Altınyağ
|0,54
|5,88
|31,71
|Altınyunus Çeşme
|11,32
|6,79
|13,31
|Anadolu Cam
|2,95
|2,79
|-32,34
|Anadolu Efes
|17,27
|0,41
|-25,17
|Anadolu Grubu Holding
|13,96
|0,72
|-20,64
|Anadolu Hayat Emek.
|5,18
|-0,19
|-14,87
|Anadolu Isuzu
|8,37
|2,07
|-31,22
|Anadolu Sigorta
|4,50
|-0,22
|8,34
|Anel Elektrik
|2,93
|3,53
|-8,72
|Arçelik
|13,46
|0,75
|-35,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,02
|4,52
|Arena Bilgisayar
|9,45
|0,85
|25,50
|Armada Bilgisayar
|16,27
|1,69
|-0,73
|Arsan Tekstil
|2,79
|2,20
|-22,07
|Artı Yatırım Holding
|0,72
|-2,70
|-11,11
|Aselsan
|23,58
|1,46
|12,61
|Aslan Çimento
|33,16
|1,28
|-17,02
|Ata GMYO
|3,69
|-0,81
|-18,54
|Atakule GMYO
|1,19
|4,39
|-38,02
|Atlantis Yatırım Holding
|1,23
|-2,38
|23,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|-26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,08
|0,15
|-2,43
|Avrasya GMYO
|1,09
|4,81
|-27,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|3,81
|-40,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,90
|0,01
|2,72
|Avrupa Yatırım Holding
|0,91
|1,11
|-40,91
|Ayen Enerji
|2,39
|2,58
|-31,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,83
|1,67
|-16,44
|Aygaz
|8,37
|1,33
|-31,09
|Bagfaş
|11,62
|4,87
|-30,92
|Bak Ambalaj
|6,83
|-1,73
|-7,07
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|-2,86
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|2,89
|8,65
|14,68
|Banvit
|16,27
|1,06
|-12,39
|Baştaş Başkent Çimento
|2,48
|0,00
|-4,25
|Batı Çimento
|2,01
|2,55
|-39,27
|Batısöke Çimento
|0,77
|2,67
|-41,22
|Bera Holding
|2,74
|3,40
|-28,83
|Berkosan Yalıtım
|2,45
|1,66
|-10,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,91
|3,24
|-22,04
|Beyaz Filo
|2,59
|1,57
|-18,04
|Bilici Yatırım
|6,18
|0,65
|41,42
|Bim Mağazalar
|50,05
|-0,10
|7,27
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,01
|3,06
|-11,40
|Bizim Mağazaları
|9,44
|-0,74
|-15,49
|Bolu Çimento
|3,32
|-0,60
|-29,36
|Bomonti Elektrik
|1,01
|1,00
|-21,09
|Borusan Mannesmann
|7,30
|1,96
|-36,24
|Borusan Yat. Paz.
|51,20
|0,49
|-17,22
|Bosch Fren Sistemleri
|182,50
|0,33
|-37,05
|Bossa
|6,90
|2,22
|-14,39
|Brisa
|7,12
|1,14
|-24,09
|Burçelik
|5,03
|3,07
|-13,43
|Burçelik Vana
|12,99
|-0,08
|33,78
|Bursa Çimento
|2,88
|1,05
|-28,06
|Carrefoursa
|6,38
|0,00
|35,46
|Casa Emtia Petrol
|9,30
|9,80
|-0,96
|Ceo Event Medya
|5,45
|0,55
|-33,86
|Coca Cola İçecek
|34,48
|0,52
|-10,90
|Cosmos Yat. Holding
|2,09
|-5,43
|2,45
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|0,00
|-30,56
|Çelebi
|56,50
|3,10
|-44,66
|Çelik Halat
|6,81
|3,34
|4,77
|Çemaş Döküm
|0,74
|2,78
|-40,97
|Çemtaş
|5,16
|1,78
|-37,68
|Çimbeton
|28,28
|2,84
|-31,46
|Çimentaş
|10,64
|3,80
|-29,07
|Çimsa
|6,26
|1,46
|-31,06
|Çuhadaroğlu Metal
|2,33
|4,02
|-26,96
|Dagi Giyim
|1,89
|9,25
|-24,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,42
|6,61
|7,08
|Dardanel
|4,17
|4,25
|10,03
|Datagate Bilgisayar
|6,36
|2,25
|-18,57
|Demısaş Döküm
|2,50
|5,49
|-28,16
|Denge Holding
|0,94
|3,30
|-31,39
|Deniz GMYO
|3,04
|5,19
|-39,80
|Denizli Cam
|5,53
|1,84
|-33,69
|Derimod
|4,71
|6,32
|-34,03
|Derlüks Deri
|2,50
|9,65
|-38,73
|Desa Deri
|3,50
|5,42
|-22,91
|Despec Bilgisayar
|4,23
|-0,94
|-0,24
|Deva Holding
|10,68
|4,30
|18,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|1,59
|-17,95
|Ditaş Doğan
|9,78
|1,03
|2,30
|DO-CO
|261,70
|0,65
|-53,60
|Doğan Burda
|3,36
|7,69
|-44,65
|Doğan Holding
|1,48
|1,37
|-19,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|1,67
|-26,06
|Doğusan
|1,67
|9,87
|-19,71
|Doğuş GMYO
|3,66
|2,52
|-19,21
|Doğuş Otomotiv
|6,79
|2,41
|-28,68
|Döktaş Dökümcülük
|14,05
|1,15
|-55,60
|Duran Doğan Basım
|16,80
|1,94
|19,66
|Dyo Boya
|3,94
|5,07
|-19,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,87
|6,33
|31,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,53
|3,54
|4,15
|Edip Gayrimenkul
|1,55
|9,93
|11,51
|Ege Endüstri
|490,60
|1,15
|-15,49
|Ege Gübre
|41,10
|1,93
|-17,47
|Ege Profil
|9,56
|2,80
|-20,13
|Ege Seramik
|3,13
|2,29
|-15,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|10,00
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,54
|3,85
|38,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|7,14
|50,00
|Egeplast
|11,01
|2,90
|-11,92
|Ekiz Kimya
|1,49
|9,56
|144,26
|Emek Elektrik
|1,30
|4,00
|-18,24
|Eminiş Ambalaj
|2,12
|0,95
|39,47
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|1,75
|-20,55
|Enerjisa Enerji
|6,51
|1,40
|-11,91
|Enka İnşaat
|6,02
|5,43
|-6,23
|Erbosan
|16,21
|2,79
|-35,11
|Ereğli Demir Çelik
|7,49
|0,27
|-17,15
|Ersu Gıda
|3,47
|9,81
|67,63
|Escort Teknoloji
|2,56
|9,87
|84,17
|Etiler Gıda
|1,86
|3,91
|-24,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|5,31
|-28,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,94
|4,44
|-24,80
|Euro Yat. Ort.
|0,93
|2,20
|-21,19
|Euro Yatırım Holding
|0,96
|4,35
|-36,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,72
|3,07
|-39,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,77
|2,21
|-39,39
|F-M İzmit Piston
|38,88
|0,83
|-17,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,89
|1,03
|-10,40
|Ford Otosan
|47,56
|1,11
|-28,06
|Formet Çelik Kapı
|2,09
|4,50
|-30,33
|Frigo Pak Gıda
|9,05
|2,72
|-30,17
|Galatasaray Sportif
|2,15
|6,44
|5,91
|Garanti Bankası
|8,23
|2,36
|-26,12
|Garanti Faktoring
|3,52
|4,14
|-9,04
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|4,72
|2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,09
|9,97
|240,89
|Gedik Yatırım Holding
|18,76
|3,30
|143,95
|Gediz Ambalaj
|7,14
|0,28
|5,62
|Gentaş
|1,96
|4,81
|-10,50
|Gersan Elektrik
|2,27
|9,66
|-28,84
|Global Men. Değ.
|1,75
|4,17
|-6,91
|Global Yat. Holding
|2,45
|2,51
|-49,69
|Good-Year
|3,36
|3,07
|-17,04
|Göltaş Çimento
|10,89
|2,45
|-38,79
|Gözde Girişim
|2,67
|2,30
|-48,05
|GSD Denizcilik
|1,96
|6,52
|-23,44
|GSD Holding
|1,15
|4,55
|-22,82
|Gübre Fabrik.
|14,55
|2,32
|60,95
|Güler Yat. Holding
|2,37
|9,72
|16,75
|Güneş Sigorta
|2,11
|6,57
|-3,21
|Halk GMYO
|1,21
|1,68
|-0,82
|Halk Sigorta
|2,38
|4,39
|20,20
|Hatay Tekstil
|7,18
|6,06
|4,51
|Hedef Girişim
|1,74
|1,16
|-33,33
|Hektaş
|9,94
|1,74
|23,94
|HUB Girişim
|19,02
|2,37
|102,59
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|0,00
|-22,81
|ICBC Turkey Bank
|4,08
|9,97
|-22,58
|İdealist Danışmanlık
|2,17
|2,84
|-34,64
|İdealist GMYO
|2,54
|0,00
|-16,99
|İhlas Ev Aletleri
|2,09
|1,95
|-33,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|4,17
|-16,67
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|8,55
|-27,31
|İhlas Holding
|0,50
|6,38
|-45,05
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|9,09
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|7,54
|0,80
|-22,27
|Info Yatırım
|8,40
|-4,00
|-5,62
|İntema
|7,26
|10,00
|-21,60
|İpek Doğal Enerji
|7,90
|2,73
|2,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,33
|0,96
|-20,97
(Sürecek)