Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

03.12.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,00-2,39383,87
Acıpayam Selüloz16,90-1,11167,63
Adel Kalemcilik21,22-0,0935,16
Adese Alışveriş Ticaret3,120,32118,44
Afyon Çimento4,480,4596,64
Ak Enerji2,19-0,45100,92
Akbank6,16-1,44-24,04
Akçansa15,58-0,4560,71
Akdeniz Yatırım Hold.6,291,29198,10
Akfen GMYO4,230,484,44
Akın Tekstil25,50-0,8684,92
Akiş GMYO3,641,9616,20
Akmerkez GMYO66,209,97195,47
Aksa10,780,3753,93
Aksa Enerji7,23-0,9690,26
Aksigorta7,902,2045,81
Aksu Enerji14,542,32-2,22
Alarko Carrıer243,90-2,83308,37
Alarko GMYO20,28-0,2037,98
Alarko Holding6,821,0416,09
Albaraka Türk1,710,5911,76
Alcatel Lucent Teletaş28,76-0,21138,87
Alkim Kağıt13,291,14145,21
Alkim Kimya14,412,78132,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,640,00543,90
Altınyunus Çeşme47,700,46377,48
Anadolu Efes22,422,565,37
Anadolu Grubu Holding21,30-0,9321,09
Anadolu Hayat Emek.7,990,2531,30
Anadolu Isuzu16,210,5633,20
Anadolu Sigorta6,99-0,2968,29
Anel Elektrik3,250,0084,36
Arçelik28,120,2934,93
ARD Bilişim Teknolojileri34,58-0,29

Arena Bilgisayar33,380,00358,20
Armada Bilgisayar49,98-0,64204,94
Arsan Tekstil7,00-0,4395,53
Artı Yatırım Holding7,330,27804,94
Aselsan17,78-0,2870,78
Ata GMYO5,332,1117,66
Atakule GMYO2,480,0029,17
Atlantis Yatırım Holding4,400,00340,00
Atlas Yat. Ort.1,974,79103,81
AvivaSA Emeklilik Hayat15,102,3712,64
Avrasya GMYO3,81-0,78152,32
Avrasya Petrol ve Tur.3,130,6471,98
Avrupa Yatırım Holding5,120,00232,47
Ayen Enerji5,490,0058,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,508,35516,44
Aygaz12,870,555,96
Bagfaş20,060,1019,26
Bak Ambalaj19,43-0,87166,73
Balatacılar Balatacılık8,00-2,44545,16
Bantaş Ambalaj5,872,98132,94
Banvit31,96-0,4472,11
Baştaş Başkent Çimento13,156,91407,72
Batı Çimento4,340,4631,12
Batısöke Çimento2,430,8385,50
Bayrak Taban Sanayi9,49-0,94

Bera Holding13,520,90251,17
Berkosan Yalıtım6,281,45129,20
Beşiktaş Futbol Yat.3,992,8462,86
Beyaz Filo9,840,92214,39
Bilici Yatırım6,090,00112,46
Bim Mağazalar70,000,4351,49
Birko Mensucat1,220,00293,55
Birlik Mensucat2,600,78128,07
Bizim Mağazaları16,502,4849,01
Borusan Mannesmann16,330,3742,62
Borusan Yat. Paz.223,10-3,59272,37
Bosch Fren Sistemleri1.350,00-2,88369,11
Bossa13,272,2364,64
Brisa18,78-0,11100,24
Burçelik22,020,27279,00
Burçelik Vana59,55-0,92513,29
Bursa Çimento9,06-0,66126,31
Carrefoursa110,20-1,52316,68
Casa Emtia Petrol79,000,00741,32
Ceo Event Medya6,860,4487,32
Coca Cola İçecek60,25-0,8259,14
Cosmos Yat. Holding8,205,81301,96
Credıtwest Faktorıng5,35-0,5685,76
Çelebi98,851,28-0,50
Çelik Halat19,79-5,49204,46
Çemaş Döküm2,594,44106,62
Çemtaş14,78-0,2081,82
Çimbeton184,60-3,35347,41
Çimentaş33,42-0,24122,80
Çimsa16,002,2476,21
Çuhadaroğlu Metal6,59-0,90106,58
Dagi Giyim8,54-0,81241,60
Dagi Yatırım Holding13,600,29501,77
Dardanel26,24-0,91592,35
Datagate Bilgisayar15,27-0,2095,52
Demısaş Döküm6,601,0789,66
Denge Holding5,78-2,03321,90
Deniz GMYO3,280,0055,88
Derimod9,830,2037,68
Derlüks Deri9,47-1,35134,07
Desa Deri8,341,8383,70
Despec Bilgisayar11,70-0,17175,94
Deva Holding23,92-0,42167,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,17-0,78

Diriteks Diriliş Tekstil4,15-1,89432,05
Ditaş Doğan32,620,18242,82
DO-CO503,70-0,06-10,69
Doğan Burda24,004,35295,39
Doğan Holding2,651,1547,59
Doğtaş Kelebek Mobilya2,670,7561,82
Doğusan3,55-0,2870,67
Doğuş GMYO9,24-1,91103,97
Doğuş Otomotiv27,78-0,79191,81
Döktaş Dökümcülük33,080,614,53
Duran Doğan Basım11,21-2,1168,59
Dyo Boya11,132,30127,14
Eczacıbaşı İlaç7,08-0,1493,94
Eczacıbaşı Yatırım20,18-0,30109,50
Edip Gayrimenkul3,031,68117,99
Ege Endüstri1.736,70-0,91208,71
Ege Gübre134,00-0,74171,83
Ege Profil26,08-0,23117,88
Ege Seramik9,180,44149,56
Egeplast18,402,2247,20
Ekiz Kimya8,000,131211,48
Emek Elektrik3,59-1,64125,79
Eminiş Ambalaj24,96-0,161542,11
Emlak Konut GMYO2,180,4650,59
Enerjisa Enerji10,80-0,9260,33
Enka İnşaat7,300,8330,78
Erbosan31,26-0,7625,14
Ereğli Demir Çelik11,600,0031,69
Ersu Gıda5,20-0,38151,21
Escort Teknoloji6,40-2,14360,43
Esenboğa Elektrik18,512,55

Etiler Gıda4,500,00285,40
Euro Kapital Yat. Ort.4,676,62191,19
Euro Trend Yat. Ort.4,39-2,01267,73
Euro Yat. Ort.5,35-6,63375,24
Euro Yatırım Holding2,95-1,0196,67
Fade Gıda6,330,80

Fenerbahçe Futbol34,540,99138,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,42-1,4662,36
F-M İzmit Piston127,80-1,84169,83
Fonet Bilgi Teknolojileri11,550,0050,20
Ford Otosan115,90-1,3675,30
Formet Çelik Kapı4,810,0060,33
Frigo Pak Gıda23,40-4,49234,03
Galatasaray Sportif4,201,94106,90
Garanti Bankası9,16-0,65-17,77
Garanti Faktoring10,710,28176,74
Garanti Yat. Ort.2,960,34196,95
Gedik Y. Men. Değ.10,145,08222,42
Gediz Ambalaj20,56-0,58204,14
Gentaş5,00-0,60142,48
Gersan Elektrik6,130,1692,16
Global Men. Değ.5,04-2,33168,09
Global Yat. Holding4,670,43-4,11
Good-Year7,64-0,1388,64
Göltaş Çimento33,105,3586,06
Gözde Girişim7,120,8538,52
GSD Denizcilik4,980,0094,53
GSD Holding2,321,3155,70
Gübre Fabrik.48,14-3,33432,52
Güler Yat. Holding14,543,12616,26
Halk GMYO3,238,03177,34
Hatay Tekstil13,141,0895,13
Hedef Girişim6,10-0,49155,63
Hektaş13,151,1563,97
HUB Girişim18,646,3398,54
Hürriyet Gzt.2,270,8999,12
ICBC Turkey Bank6,600,1525,24
İdealist Danışmanlık10,29-0,19209,94
İdealist GMYO6,20-1,12102,61
İhlas Ev Aletleri1,880,53-39,94
İhlas Gayrimenkul1,340,7530,18
İhlas Gazetecilik4,480,45-1,32
İhlas Holding1,212,5432,97
İhlas Yayın Holding1,200,8443,95
İndeks Bilgisayar16,570,6176,66
Info Yatırım5,193,80171,05
İntema19,890,05114,79
Inveo Yatırım Holding34,9810,00354,88
İpek Doğal Enerji12,010,4255,57
İskenderun Demir Çelik8,47-0,828,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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