Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.300,00
|1,10
|498,00
|İş Bankası (C)
|6,18
|1,81
|36,42
|İş Bankası (Kur.)
|159.999,90
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,63
|0,77
|-43,20
|İş Girişim
|2,64
|1,93
|29,41
|İş GMYO
|0,99
|1,02
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|3,87
|1,31
|109,55
|İş Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|96,45
|İşbir Holding
|350,00
|0,00
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,00
|-44,05
|İttifak Holding
|3,83
|0,52
|85,32
|İz Hayvancılık Tarım
|5,52
|3,95
|-16,24
|İzmir Demir Çelik
|3,68
|6,05
|121,69
|İzmir Fırça
|1,70
|2,41
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|48,52
|3,15
|87,98
|Kafein Yazılım
|7,40
|1,37
|7,44
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-7,41
|-12,89
|Kaplamin
|4,55
|0,00
|26,39
|Kardemir (A)
|2,25
|0,90
|31,45
|Kardemir (B)
|2,26
|1,80
|31,32
|Kardemir (D)
|2,30
|1,32
|11,88
|Karel Elektronik
|11,24
|-1,58
|169,54
|Karsan Otomotiv
|1,26
|0,80
|-1,56
|Karsu Tekstil
|1,83
|-0,54
|46,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,05
|0,00
|90,54
|Kartonsan
|325,10
|1,12
|1,92
|Katmerciler Ekipman
|3,04
|1,33
|1,04
|Kent Gıda
|116,80
|0,00
|-1,85
|Kerevitaş Gıda
|2,74
|-0,72
|52,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|8,57
|Kiler GMYO
|2,05
|3,54
|17,14
|Klimasan Klima
|16,34
|-9,22
|321,14
|Koç Holding
|19,64
|1,55
|41,82
|Konfrut Gıda
|7,32
|-0,14
|53,27
|Konya Çimento
|211,50
|3,07
|18,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,71
|1,12
|23,77
|Koza Altın
|69,00
|1,25
|34,50
|Koza Madencilik
|8,37
|-0,36
|15,93
|Körfez GMYO
|1,52
|-1,30
|24,59
|Kristal Kola
|1,24
|1,64
|18,10
|Kron Telekomünikasyon
|8,80
|-0,11
|1,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,76
|-3,89
|36,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,29
|1,57
|14,16
|Kütahya Porselen
|5,39
|1,13
|18,46
|Lider Faktoring
|2,75
|0,00
|22,22
|Link Bilgisayar
|10,67
|0,76
|28,25
|Logo Yazılım
|41,48
|2,07
|52,84
|Lokman Hekim Sağlık
|3,79
|-0,26
|-15,78
|Lüks Kadife
|7,49
|1,35
|54,43
|Makina Takım
|1,48
|1,37
|-3,90
|Mardin Çimento
|5,69
|1,07
|104,90
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|1,35
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,24
|1,04
|32,35
|Marshall
|30,20
|1,14
|19,75
|Martı GMYO
|0,77
|1,32
|18,46
|Martı Otel
|0,75
|2,74
|29,31
|Mavi Giyim
|45,36
|0,80
|40,78
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|0,00
|46,98
|Mega Polietilen
|1,70
|0,00
|-16,67
|Menderes Tekstil
|0,93
|1,09
|29,17
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|13,95
|3,33
|132,89
|Merko Gıda
|0,86
|2,38
|-14,85
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|0,00
|43,81
|Metro Holding
|2,41
|2,99
|217,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|-0,56
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|1,53
|12,71
|Migros Ticaret
|21,58
|1,12
|44,83
|Milpa
|1,85
|0,54
|29,43
|Mistral GMYO
|1,48
|2,07
|-3,27
|MLP Sağlık
|15,36
|-3,03
|43,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,68
|0,60
|-9,68
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|9,85
|2,82
|Net Holding
|1,78
|1,71
|-9,18
|Netaş Telekom.
|10,01
|1,01
|54,95
|Niğbaş Niğde Beton
|7,10
|-1,39
|77,50
|Nuh Çimento
|12,28
|1,15
|77,20
|Nurol GMYO
|2,82
|1,81
|34,29
|Odaş Elektrik
|1,57
|-10,29
|11,50
|Olmuksan-IP
|4,26
|0,00
|26,41
|Orge Enerji Elektrik
|3,68
|-0,81
|17,95
|Orma Orman Mahsulleri
|2,99
|4,91
|149,17
|Osmanlı Menkul
|1,66
|0,61
|-3,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|1,75
|7,41
|Otokar
|143,50
|-0,07
|67,08
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,87
|0,00
|181,37
|Özak GMYO
|1,89
|2,16
|30,42
|Özbal Çelik Boru
|1,30
|0,00
|-5,80
|Özderici GMYO
|1,10
|1,85
|-53,19
|Özerden Plastik
|2,10
|0,00
|4,58
|Panora GMYO
|4,89
|0,00
|32,99
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|0,00
|11,62
|Parsan
|13,06
|0,62
|49,09
|Pegasus
|62,35
|0,00
|172,03
|Peker GMYO
|3,02
|0,67
|-63,28
|Penguen Gıda
|1,62
|1,25
|50,00
|Pera GMYO
|0,77
|1,32
|0,00
|Pergamon Dış Ticaret
|6,38
|2,08
|4,46
|Petkim
|3,63
|2,25
|-7,81
|Petrokent Turizm
|113,80
|0,80
|65,65
|Pınar Et ve Un
|7,85
|1,03
|76,93
|Pınar Su
|1,73
|4,85
|38,40
|Pınar Süt
|8,92
|0,34
|43,48
|Plastikkart
|5,25
|-0,38
|94,44
|Polisan Holding
|2,75
|1,10
|-8,78
|Politeknik Metal
|73,90
|0,07
|110,74
|Prizma Press Matbaacılık
|4,17
|0,24
|169,03
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,80
|0,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,58
|-3,79
|423,24
|QNB Finansbank
|18,04
|-1,31
|100,22
|Ral Yatırım Holding
|7,29
|0,00
|296,20
|Ray Sigorta
|2,46
|2,50
|76,98
|Reysaş GMYO
|1,73
|1,17
|150,72
|Reysaş Lojistik
|1,36
|1,49
|83,78
|Rhea Girişim
|0,79
|1,28
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,05
|3,54
|7,89
|Royal Halı
|1,08
|0,93
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,59
|-0,63
|-2,06
|Sabancı Holding
|8,50
|0,95
|17,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,63
|1,87
|5,15
|Salix Yatırım Holding
|5,70
|2,89
|48,05
|Sanel Mühendislik
|3,59
|0,00
|64,68
|Sanifoam Sünger
|2,10
|0,48
|68,00
|Sanko Pazarlama
|4,40
|-0,68
|121,77
|Saray Matbaacılık
|1,12
|0,90
|12,00
|Sarkuysan
|3,72
|0,54
|18,37
|Sasa Polyester
|6,19
|1,31
|7,73
|Say Reklamcılık
|1,22
|0,00
|29,79
|Sekuro Plastik
|3,73
|0,81
|26,01
|Selçuk Ecza Deposu
|5,72
|1,24
|110,41
|Selçuk Gıda
|1,72
|0,00
|29,32
|Senkron Güvenlik
|2,77
|1,09
|177,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|0,57
|-10,26
|Servet GMYO
|6,08
|7,61
|29,36
|Seyitler Kimya
|4,59
|0,00
|19,22
|Silverline Endüstri
|1,54
|0,00
|14,93
|Sinpaş GMYO
|0,83
|-1,19
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,84
|8,40
|Soda Sanayii
|5,64
|0,89
|-16,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,21
|2,63
|47,97
|Söktaş
|1,61
|0,00
|26,77
|Sönmez Filament
|3,93
|0,26
|25,96
|Sönmez Pamuklu
|3,98
|1,02
|27,56
|Sumaş Suni Tahta
|8,10
|0,75
|20,97
|Şeker Fin. Kir.
|4,14
|0,98
|46,81
|Şekerbank
|1,04
|1,96
|-5,45
|Şişe Cam
|4,57
|0,22
|-16,64
|Şok Marketler
|9,60
|2,02
|-10,70
|T. Halk Bankası
|5,49
|1,86
|-21,79
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,25
|12,72
|277,95
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|13,58
|T.Tuborg
|9,08
|0,89
|14,44
|Taç Tarım Ürünleri
|3,67
|2,51
|-27,47
|Tat Gıda
|4,70
|-0,21
|23,04
|TAV Havalimanları
|27,58
|0,73
|25,41
|Taze Kuru Gıda
|9,20
|0,66
|35,29
|Tek-Art Turizm
|0,80
|1,27
|-5,88
|Tekfen Holding
|17,84
|3,54
|-9,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,78
|1,46
|-6,40
|Temapol Polimer Plastik
|4,13
|-2,36
|34,97
|TGS Dış Ticaret
|3,47
|9,46
|52,41
|Tofaş Oto. Fab.
|24,62
|2,67
|58,72
|Torunlar GMYO
|1,85
|4,52
|22,52
|Trabzon Liman
|8,14
|1,12
|18,34
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|-0,71
|1,74
|Trakya Cam
|3,01
|1,35
|4,19
|Trend GMYO
|1,53
|0,00
|20,47
|TSKB GMYO
|0,92
|2,22
|12,20
|Tuğçelik
|2,87
|2,87
|34,74
|Tukaş
|5,98
|0,84
|260,24
|Turcas Petrol
|2,03
|0,00
|43,97
|Turkcell
|13,14
|1,94
|11,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,88
|0,83
|8,44
|Tüpraş
|128,90
|1,50
|23,54
|Türk Hava Yolları
|12,29
|2,93
|-23,71
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|1,43
|23,50
|Türk Telekom
|6,56
|2,50
|68,21
|Türk Traktör
|44,64
|2,62
|27,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,36
|0,11
|10,02
|Ufuk Yatırım
|1,73
|-2,26
|51,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,57
|0,00
|37,72
|Ulusoy Elektrik
|25,82
|-0,23
|61,78
|Ulusoy Un Sanayi
|3,18
|1,27
|52,88
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,62
|3,85
|45,95
|Utopya Turizm
|3,66
|0,83
|-10,73
|Uzertaş Boya
|1,14
|-0,87
|90,00
|Ülker Bisküvi
|20,10
|0,70
|37,01
|Ünye Çimento
|3,24
|0,93
|-3,16
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|0,00
|-1,69
|Vakıf GMYO
|1,93
|4,32
|-0,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,97
|0,51
|29,61
|Vakıflar Bankası
|4,57
|1,56
|17,18
|Vakko Tekstil
|4,17
|-0,24
|59,87
|Vanet Gıda
|1,49
|-0,67
|14,62
|Verusa Holding
|17,76
|0,45
|7,21
|Verusaturk Girisim
|3,28
|0,92
|6,41
|Vestel
|10,88
|4,21
|96,04
|Vestel Beyaz Eşya
|16,23
|2,66
|66,16
|Viking Kağıt
|1,29
|2,38
|17,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,96
|0,00
|13,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|1,67
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,23
|0,71
|51,61
|Yataş
|6,40
|0,95
|43,18
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,08
|0,93
|14,89
|Yeni Gimat GMYO
|11,21
|-0,18
|56,12
|Yeşil GMYO
|0,47
|0,00
|74,07
|Yeşil Yapı
|0,47
|2,17
|80,77
|Yeşil Yatırım Holding
|15,00
|20,00
|55,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.470,00
|0,73
|12,32
|Yonga Mobilya
|6,90
|1,47
|6,31
|Yünsa
|5,07
|0,00
|21,44
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,64
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)