Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.216.900.863 Garanti Bankası 936.401.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.216.900.863
Garanti Bankası 936.401.286
Kardemir (D) 459.315.530
İş Bankası (C) 428.322.471
Yapı ve Kredi Bank. 381.143.161
Aselsan 274.994.635
Akbank 260.976.349
T. Halk Bankası 240.461.600
Koza Madencilik 218.275.188
Vakıflar Bankası 216.323.019
Ereğli Demir Çelik 209.735.372
Petkim 198.389.662
Türk Telekom 196.748.476
Odaş Elektrik 162.561.945
Koza Altın 112.295.942
Tüpraş 108.809.885
Albaraka Türk 108.090.782
Şekerbank 89.318.765
Emlak Konut GMYO 77.504.042
Bim Mağazalar 56.518.840
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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