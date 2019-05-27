Borsada işlem hacmi sıralaması
2 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 589.386.473 Garanti Bankası 515.692.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:42 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|589.386.473
|Garanti Bankası
|515.692.869
| Sasa Polyester
|289.646.817
|Halkbank
|246.713.986
| Kardemir (D)
|180.386.123
|Akbank
|173.263.938
| Koza Madencilik
|164.582.126
|ASELSAN
|133.369.635
|Petkim
|129.112.919
| İş Bankası (C)
|127.650.930
|Vakıflar Bankası
|122.178.092
| Yapı ve Kredi Bank.
|82.882.217
|Türk Telekom
|81.887.138
|Ereğli Demir Çelik
|76.670.631
|Emlak Konut GMYO
|61.194.384
|Şekerbank
|51.196.217
|Vestel
|50.502.257
|Tüpraş
|47.840.671
|Koza Altın
|46.115.994
|Pegasus
|41.605.557
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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