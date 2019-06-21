Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.181.335.632 Türk Hava Yolları 701.594.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:47 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.181.335.632
|Türk Hava Yolları
|701.594.364
| Sasa Polyester
|332.405.521
|Kardemir (D)
|321.050.299
|Akbank
|287.399.441
|ASELSAN
|253.012.246
|Halkbank
|228.856.851
| İş Bankası (C)
|217.175.143
|Petkim
|200.790.756
|Vakıflar Bankası
|187.449.741
|Tüpraş
|183.937.672
|İpek Doğal Enerji
|181.499.680
|Yapı ve Kredi Bank.
|168.973.620
| Koza Madencilik
|157.808.899
|Soda Sanayii
|128.002.035
|Vestel
|124.776.876
|Bim Mağazalar
|108.024.392
|Koç Holding
|107.694.821
|Ereğli Demir Çelik
|100.730.815
|Koza Altın
|91.837.274
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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