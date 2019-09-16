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Borsada işlem hacmi sıralaması

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.496.561.248 Garanti Bankası 1.087.076.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.496.561.248
Garanti Bankası 1.087.076.371
Halkbank 535.871.417
Petkim 415.738.800
ASELSAN 361.868.773
Akbank 247.490.877
Tüpraş 246.890.241
Koza Madencilik 242.137.110
Kardemir (D) 205.712.672
İş Bankası (C) 202.579.470
Pegasus 185.414.409
Vakıflar Bankası 173.472.774
İpek Doğal Enerji 155.419.048
Bim Mağazalar 116.390.516
İş Fin.Kir. 116.379.849
Ereğli Demir Çelik 103.638.219
Yapı ve Kredi Bank. 96.366.418
Emlak Konut GMYO 94.548.121
Koza Altın 93.743.300
Türk Telekom 92.623.878
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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