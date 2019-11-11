Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.422.076.660
|Petkim
|446.005.846
|Aselsan
|401.766.513
|Garanti Bankası
|377.650.654
|T. Halk Bankası
|316.418.973
|Koza Madencilik
|286.230.835
|Akbank
|229.445.869
|İpek Doğal Enerji
|216.339.692
|Bim Mağazalar
|206.543.439
|Ereğli Demir Çelik
|205.368.376
|Kardemir (D)
|202.452.552
|Koza Altın
|157.897.818
|Pegasus
|148.609.102
|Tüpraş
|146.951.545
|Türk Telekom
|142.034.414
|Fenerbahçe Futbol
|136.663.052
|Vakıflar Bankası
|128.862.497
|Trakya Cam
|126.181.971
|Sabancı Holding
|125.841.050
|Şişe Cam
|107.345.462
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)