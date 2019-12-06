Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 929.233.372 ASELSAN 718.883.182 İş Fin.Kir. 537.039.170 Türk Telekom 432.527.916 Garanti Bankası 426.088.939 Tüpraş 333.292.280 Ereğli Demir Çelik 300.573.462 Halkbank 261.916.088 Akbank 258.173.241 Emlak Konut GMYO 254.243.262 Kardemir (D) 234.527.234 Vakıflar Bankası 223.140.571 Vestel 191.687.492 Petkim 190.489.325 Pegasus 184.589.007 Sasa Polyester 178.686.245 Galatasaray Sportif 162.826.847 Şişe Cam 162.448.429 Çemaş Döküm 160.274.748 Koza Madencilik 150.093.135

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)