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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 929.233.372 ASELSAN 718.883.182 İş Fin.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 929.233.372
ASELSAN 718.883.182
İş Fin.Kir. 537.039.170
Türk Telekom 432.527.916
Garanti Bankası 426.088.939
Tüpraş 333.292.280
Ereğli Demir Çelik 300.573.462
Halkbank 261.916.088
Akbank 258.173.241
Emlak Konut GMYO 254.243.262
Kardemir (D) 234.527.234
Vakıflar Bankası 223.140.571
Vestel 191.687.492
Petkim 190.489.325
Pegasus 184.589.007
Sasa Polyester 178.686.245
Galatasaray Sportif 162.826.847
Şişe Cam 162.448.429
Çemaş Döküm 160.274.748
Koza Madencilik 150.093.135
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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