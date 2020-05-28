Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.886.562.204 Garanti Bankası 2.225.889.240 Pegasus 1.017.395.574 ASELSAN 809.468.165 Akbank 667.657.920 Tüpraş 590.401.176 Sasa Polyester 509.440.327 İpek Doğal Enerji 507.150.180 TAV Havalimanları 418.792.978 Yapı ve Kredi Bankası 397.204.971 Koza Madencilik 373.631.656 Ereğli Demir Çelik 373.219.097 MLP Sağlık 335.774.997 Vakıflar Bankası 332.423.871 Emlak Konut GMYO 322.004.600 Bizim Mağazaları 295.335.729 Gübre Fabrikaları 287.213.455 Kardemir (D) 271.646.666 İş Bankası (C) 269.977.283 Koç Holding 240.839.488

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)