Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.886.562.204 Garanti Bankası 2.225.889.240 Pegasus 1.017.395.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.886.562.204
|Garanti Bankası
|2.225.889.240
|Pegasus
|1.017.395.574
|ASELSAN
|809.468.165
|Akbank
|667.657.920
|Tüpraş
|590.401.176
| Sasa Polyester
|509.440.327
|İpek Doğal Enerji
|507.150.180
|TAV Havalimanları
|418.792.978
|Yapı ve Kredi Bankası
|397.204.971
| Koza Madencilik
|373.631.656
|Ereğli Demir Çelik
|373.219.097
|MLP Sağlık
|335.774.997
|Vakıflar Bankası
|332.423.871
|Emlak Konut GMYO
|322.004.600
|Bizim Mağazaları
|295.335.729
|Gübre Fabrikaları
|287.213.455
|Kardemir (D)
|271.646.666
| İş Bankası (C)
|269.977.283
|Koç Holding
|240.839.488
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:49 Kaynak: AA
Son Dakika Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor