Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.293.157.486 Karsan Otomotiv 1.043.717.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.293.157.486
|Karsan Otomotiv
|1.043.717.604
|İş Finansal Kiralama
|1.043.479.714
|Emlak Konut GMYO
|953.721.897
|Türk Hava Yolları
|921.381.248
|Şişe Cam
|838.822.084
|Kardemir (D)
|812.472.089
|Aselsan
|642.701.225
|Ereğli Demir Çelik
|582.509.484
|Turkcell
|499.726.411
| Albaraka Türk
|467.164.147
|Akbank
|465.111.264
| İş Bankası (C)
|436.911.748
|Eczacıbaşı İlaç
|415.077.471
|Bizim Mağazaları
|402.077.950
|Halkbank
|401.576.732
|Petkim
|397.780.600
|Trakya Cam
|386.882.967
|Odaş Elektrik
|381.855.223
|Tüpraş
|345.315.677
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:41 Kaynak: AA
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