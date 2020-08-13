Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.143.334.253 Tüpraş 1.061.137.692 Emlak Konut GMYO 1.039.855.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Aselsan
|1.143.334.253
|Tüpraş
|1.061.137.692
|Emlak Konut GMYO
|1.039.855.592
|Güneş Sigorta
|1.027.256.559
|Türk Hava Yolları
|1.014.602.803
|Garanti Bankası
|989.842.535
|Karsan Otomotiv
|954.360.880
|Kardemir (D)
|818.016.555
|Şişe Cam
|776.594.449
|Turkcell
|696.344.936
|Akbank
|689.906.871
|Tekfen Holding
|571.050.815
|Bim Mağazalar
|474.395.761
|Türk Telekom
|462.726.796
|Odaş Elektrik
|459.318.969
|Şekerbank
|392.444.215
|Koç Holding
|360.259.375
|Pegasus
|338.552.921
|Deva Holding
|336.510.228
|Eczacıbaşı İlaç
|320.526.914
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:43
Kaynak: AA
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