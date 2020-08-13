Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.143.334.253 Tüpraş 1.061.137.692 Emlak Konut GMYO 1.039.855.592 Güneş Sigorta 1.027.256.559 Türk Hava Yolları 1.014.602.803 Garanti Bankası 989.842.535 Karsan Otomotiv 954.360.880 Kardemir (D) 818.016.555 Şişe Cam 776.594.449 Turkcell 696.344.936 Akbank 689.906.871 Tekfen Holding 571.050.815 Bim Mağazalar 474.395.761 Türk Telekom 462.726.796 Odaş Elektrik 459.318.969 Şekerbank 392.444.215 Koç Holding 360.259.375 Pegasus 338.552.921 Deva Holding 336.510.228 Eczacıbaşı İlaç 320.526.914

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)