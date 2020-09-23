Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.170.893.533 Petkim 1.315.180.672 Kardemir (D) 1.114.598.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.170.893.533
Petkim 1.315.180.672
Kardemir (D) 1.114.598.180
Garanti Bankası 646.018.539
Turkcell 481.394.916
Türk Hava Yolları 400.271.102
ASELSAN 396.629.630
Trakya Cam 366.676.280
Pegasus 362.079.318
Odaş Elektrik 306.492.259
Akbank 301.193.638
Vakıflar Bankası 289.789.326
Koç Holding 288.266.474
Kerevitaş Gıda 272.002.182
Soda Sanayii 259.800.491
Tüpraş 259.724.814
Türkiye Sigorta 259.211.876
Yapı ve Kredi Bankası 249.689.874
Emlak Konut GMYO 220.264.672
Halkbank 215.238.690
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Petkim, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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