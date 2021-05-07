Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 5.610.140.679 Garanti Bankası 2.339.855.716 Koza Altın 1.812.737.090 Kardemir (D) 1.314.961.743 Tüpraş 938.145.785 Ereğli Demir Çelik 897.791.808 Yapı ve Kredi Bankası 871.563.500 Akbank 729.588.486 Türk Hava Yolları 651.725.439 İş Bankası (C) 564.488.636 Jantsa Jant Sanayi 512.370.247 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 505.632.060 Koza Madencilik 468.161.214 Ford Otosan 457.424.930 Aselsan 455.844.742 Koç Holding 452.033.882 Şişe Cam 441.580.979 Bim Mağazalar 397.728.894 Karsan Otomotiv 356.577.524 Vakıflar Bankası 350.217.008 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı

Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı

Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz

250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor

Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu

Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı

Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi

Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var