Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|5.610.140.679
|Garanti Bankası
|2.339.855.716
|Koza Altın
|1.812.737.090
|Kardemir (D)
|1.314.961.743
|Tüpraş
|938.145.785
|Ereğli Demir Çelik
|897.791.808
|Yapı ve Kredi Bankası
|871.563.500
|Akbank
|729.588.486
|Türk Hava Yolları
|651.725.439
|İş Bankası (C)
|564.488.636
|Jantsa Jant Sanayi
|512.370.247
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|505.632.060
|Koza Madencilik
|468.161.214
|Ford Otosan
|457.424.930
|Aselsan
|455.844.742
|Koç Holding
|452.033.882
|Şişe Cam
|441.580.979
|Bim Mağazalar
|397.728.894
|Karsan Otomotiv
|356.577.524
|Vakıflar Bankası
|350.217.008
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi