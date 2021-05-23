Borusan Otomotiv Grubu'nda üst düzey atama - Son Dakika

Borusan Otomotiv Grubu'nda üst düzey atama

23.05.2021 12:58
Borusan Otomotiv Grubu'nda üst düzey atama, System.String[]

Borusan Otomotiv Grubu’nda İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuğba Paşalı Karacan getirildi.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Grubu'nda İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuğba Paşalı Karacan getirildi.

Organizasyon yapısını geliştirmeye devam eden Borusan Otomotiv Grubu'nun İcra Kurulu seviyesinde tanımlanan pozisyona mayıs ayında atanan Tuğba Paşalı Karacan, yeni göreviyle Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında İcra Kurulu'nda görev yapan üçüncü kadın yönetici olma özelliğini de taşıyor.

Borusan Otomotiv Grubu'nda üst düzey atama
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Borusan Holding'in değer yaratan, hayata anlam katan, mutlu ve gücünü çalışanlarından alan bir organizasyon yaratmak ve yaşatmak vizyonundan hareket ettiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu'nda da her zaman birincil önceliklerinin çalışanları olduğunu söyledi. İş hayatında asıl fark yaratan unsurun "insan kaynağı" olduğuna inandıklarını belirten Tiftik, "Tüm çalışanlarımızla güvene dayalı bir ortamda ortak dil ve değerleri yaşatmayı çok önemsiyoruz. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusuna verdiğimiz önem ve yaptığımız yatırımlar sayesinde faaliyet gösterdiğimiz sektörde standartları sürekli yükseltiyor, hiçbir zaman yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak çalışan dünyasında sağlık, güvenlik ve refah yönetimini en iyi ve etkin şekilde yöneten şirket haline gelmek en önemli odak alanlarımızdan biri. Bu hedefe giden yolda Sayın Tuğba Paşalı Karacan'ın grubumuza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Atama sonrası Borusan Otomotiv İcra Kurulu şöyle şekillendi;

Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

Aslı de Munnink, CDO

Simay Alsan, Borusan Oto Genel Müdürü

Tuğba Paşalı Karacan, İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı

Cem Uluğtekin, Jaguar Land Rover Genel Müdürü

Cemal Tüfekçi, CFO

Tuğba Paşalı Karacan kimdir?

1998 yılında lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlayan Tuğba Paşalı Karacan, çalışma hayatına Borusan Otomotiv İnsan Kaynakları bölümünde ilk adımını attı.

23 yıldır Borusan Grubu'nun farklı şirketlerinde görev alan Tuğba Paşalı Karacan, son olarak Borusan Lojistik'te Stratejik Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Son 13 yıldır Borusan Lojistik'te İnsan Kaynakları, İdari işler, Strateji Yönetimi, Değer Yaratma, Satın Alma, Kalite ve Standardizasyon gibi rollerin yanı sıra son 1 yıldır da Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge organizasyonuna liderlik etti. Tuğba Paşalı Karacan evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Borusan Otomotiv Grubu'nda üst düzey atama

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Borusan Otomotiv Grubu'nda üst düzey atama - Son Dakika


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