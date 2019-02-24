Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund 3 Puanı 3 Golle Aldı

Borussia Dortmund 3 Puanı 3 Golle Aldı

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.

Borussia Dortmund 3 Puanı 3 Golle Aldı, System.String[]
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.


Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 23. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i ağırladı.


Ev sahibi ekip, 30. dakikada Dan-Axel Zagadou, 38. dakikada Jadon Sancho ve 60. dakikada Mario Götze'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.


Bayer Leverkusen'in golleri 37. dakikada Kevin Volland ve 75. dakikada Jonathan Tah'tan geldi.

Ligde 3 hafta aradan sonra 3 puan alan Borussia Dortmund, puanını 54'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Bayer Leverkusen ise 36 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

Bundesliga'da 23. hafta, yarın oynanacak Leipzig- Hoffenheim maçı ile tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:46 Kaynak: AA

Almanya, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Spor
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