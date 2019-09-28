Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund evinde 1 puanla yetindi
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Borussia Dortmund evinde 1 puanla yetindi

50 dakika önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund evinde 1 puanla yetindi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.


Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 6. haftasında Signal Iduna Park'ta Werder Bremen'i konuk etti.


Konuk ekip 8. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund 9. dakikada Mario Götze'nin attığı golle eşitliği sağladı. Marco Reus 41. dakikada takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Werder Bremen, 55. dakikada Marco Friedl'in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2 yaptı.


Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi.


Werder Bremen'de ilk 11'de başlayan Nuri Şahin 90 dakika forma giydi.


Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 11'e, Werder Bremen ise 7'ye çıkardı.

Borussia Dortmund, Werder Bremen, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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