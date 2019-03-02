Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund Şampiyonluk Yarışında Darbe Aldı

Borussia Dortmund Şampiyonluk Yarışında Darbe Aldı

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenildi.

Borussia Dortmund Şampiyonluk Yarışında Darbe Aldı, System.String[]
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenildi.


Augsburg, Bundesliga'nın 24. haftasında, WWK Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. ve 68. dakikalarında Dong-Won Ji ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi.


Şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Borussia Dortmund, 54 puan ve maç fazlasıyla Bayern Münih'in 3 puan önünde bulunuyor.

Augsburg ise puanını 21'e çıkararak, 15. sıradaki yerini korudu.


Borussia Dortmund'un en yakın takipçisi Bayern Münih yarın deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:49 Kaynak: AA

Augsburg, Borussia Dortmund, Spor
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