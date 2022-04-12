Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı! - Son Dakika
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Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!

12.04.2022 21:19

Iğdır'da dün akşam boş arazide motosiklet yanında yan yana bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Söz konusu iki kişinin tek kurşunun isabet etmesi sonucu öldüğü belirlenirken, motosiklette ise 4 kurşun tespit edildi.

Iğdır, dün akşam merkeze bağlı Halfeli beldesi kırsalında Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı cinayeti ile sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin çıkmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi sonucu aileleri merak etti.

Iğdır'da silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı

MOTOSİKLET YANINDA İKİ CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yapılan aramalar sonucu Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu. Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Araslı ve Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Iğdır'da silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı

TEK KURŞUNLA HAYATLARINI KAYBETMİŞLER

İddiaya göre ikilinin tek kurşun ile öldüğü belirlenirken, motosiklette de 4 kurşunun tespit edildiği öğrenildi. Olayın ise nasıl gerçekleştiği bilinmiyor. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu Karadağ ile Araslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazelerin bugün morgdan alınarak toprağa verileceği öğrenildi.

Iğdır'da silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
Iğdır'da silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
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Yaşar Karadağ, Halfeli, Karadağ, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı! - Son Dakika


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