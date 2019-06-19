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Boş arsa üzerinde kadın cesedi bulundu

32 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mahalle sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, boş arsa üzerinde bulunan bir araç arkasında kadın cesedi buldu.

Boş arsa üzerinde kadın cesedi bulundu, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mahalle sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, boş arsa üzerinde bulunan bir araç arkasında kadın cesedi buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulunurken, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin tespitinin ardından cesedi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taraklı Sokak'ta ikamet eden mahalle sakinleri boş arsa üzerinde kavga sesleri duydu. Sesleri dinlemeye başlayan mahalle sakinleri, bir süre sonra 2 el silah sesi duydu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boş arsa üzerinde bulunan bir araç ile arsanın kenarında bulunan köprü duvarı arasında bir kadın cesedi buldu. İlk belirlemelerde kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatan ekipler, cesedin Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Kırkgöz'e ait ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kavga seslerinden sonra iki el silah sesi duyuldu

Mahalle sakinlerinin olay yerinde alınan ilk ifadelerinde, boş arsa üzerinde bir kadınla erkeğin bağrışma seslerini duyarak cama çıktıklarını, cama çıktıktan sonra silahla 2 el ateş edildiğini duydu. Silah seslerinin ardından bir aracın hızla olay yerinden caddeye çıkarak hızla kaçtığını belirledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:22 Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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