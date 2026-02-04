Boşanan Çift Kavga Edince Gözaltına Alındı

Adana'da 2 çocuk sahibi boşanan çift, kavga edince polis tarafından gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıl evli kaldıktan sonra boşanan T.D. (36) ile Y.E.D. (36) arasında, velayeti babada bulunan 9 ve 14 yaşındaki çocukların teslimi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında karşılıklı darp yaşandı. Bu sırada T.D.'nin Y.E.D.'nin parmağını kırdığı öne sürüldü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, ilk olarak eski eşini darp ettiği iddiasıyla Y.E.D. gözaltına alındı. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda T.D.'nin de Y.E.D.'ye saldırdığı ve parmağını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde T.D., "Çocuğuma vurduğu için saldırdım" dediği öne sürülürken V.E.D.'in ise "Bana saldırınca kendimi savundum" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikili tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı. - ADANA