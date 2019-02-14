Son Dakika Haberleri: Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı (2)

Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı (2)

2 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİEski kocası tarafından kaçırılıp öldürülen Alev Yıldırım'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi'nden alınarak Niksar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Eski kocası tarafından kaçırılıp öldürülen Alev Yıldırım'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi'nden alınarak Niksar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Polis ve Jandarma ekipleri Niksar Devlet Hastanesi'nin önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Yıldırım'ın cenazesini daha sonra hastane morgundan yakınları alıp Merkez Camisi'ne getirildi.  Cenaze törenine Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Alev Yıldırım'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yıldırım'ın 2 çocuğu ise cenaze namazının kılındığı camiye getirilmedi. Kılınan cenaze namazının ardından Alev Yıldırım, Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

2 KİŞİYE DAHA GÖZALTI

Bu arada şüpheli Muammer G.'nin Alev Yıldırım'ı kaçırmasına ve olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla ilçede Ö.Ç. ve M.A. adlı iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Muammer G. ve iki şüphelinin sorgusu devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:25 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Niksar, 3. Sayfa
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