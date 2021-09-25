Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Silifke Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ocak ayında ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.'nin evine taşındı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çiftin 13 Ekim'de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.'yi kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baldız Özge K. ile eniştesi Özkan K.'nın yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.