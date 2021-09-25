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Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı

25.09.2021 14:41

Mersin'de psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen adam, baldızının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşini ve baldızını vurdu, ardından da aynı silahla kendisine ateş etti. Talihsiz eş, hastanede yaşamını yitirirken ameliyatı biten baldız ve saldırgan koca yoğun bakıma alındı.

Silifke Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ocak ayında ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.'nin evine taşındı.

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çiftin 13 Ekim'de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.'yi kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baldız Özge K. ile eniştesi Özkan K.'nın yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı

İntihar, Mersin, Ekim, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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