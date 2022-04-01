Son dakika! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık için cezai ehliyeti olup olmadığına dair rapor istendi - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci'yi (31) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Satı Mehmet Demirci ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Tuğçe Aygül, "Kadın yere düşmesi ile sanık defalarca kez kadını bıçakladı. Sonra bıçağı bırakıp kaçmaya çalıştı ama bir kadın ona engel oldu. Sanık o sırada sigara yaktı ve sigarasını içmeye başladı" dedi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını karar verdi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktul Hanife Demirci'nin babası Yaşar Osmanoğlu, kardeşleri İzzet Osmanoğlu, Erdal Osmanoğlu ve ablası Mehtap Pidecioğlu katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci savunmasında, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 3 ay kadar tedavi gördüğümü söylüyorlar. Ben bu olayı hatırlamıyorum. Kendimi de hiç iyi hissetmiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı ve savunmasını sonlandırdı.

"SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI BOZUK ŞEKLİNDEKİ İFADELERE KATILMIYORUM"

Maktulün babası Yaşar Osmanoğlu sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, "Kızım sanık ile 2010 yılından itibaren evlidir. Son 2 yıldır da aralarında anlaşmazlıklar başlamıştı. Kızım en son kardeşini arayıp dayanamadığını ve evimize dönmek istediğini söylemiş. Kızım bize geldi ve boşanma davası açtık. Dava açtıktan 15 gün sonra sanık, babası, kardeşi ve dayı dedikleri bir kişi evimize geldi. Cinayet olayından bir buçuk iki ay önce. Karşı taraf bize boşanmak için ne istediğimizi sordu, bizde bir talebimizin olmadığını söyledik. Sonrasında sanık ve babası 'Bizden hiçbir mal alamazsınız, kızınızın ölüsünü de bulamazsınız' şeklinde ileri geri konuşmaya başladı. Sonrasında tehditler etmeye başladılar. Kızım ise sadece çocuklarının geçimini sağlayacak kadar nafaka istediğini ve başka bir şey istemediğini söyledi. Sonrasında sanık ve beraberindekiler evden ayrıldı. Sanık servis şoförüdür ve bunun için psikolojik testlerden geçtikten sonra servis şoförlüğü yapmaktadır. Bu yüzden sanığın akıl sağlığı bozuk şeklindeki ifadelere katılmıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"EKMEK ALIP EVE DÖNEN ABLAMI CANİCE KATLEDEN SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Hanife Demircinin kardeşi İzzet Osmanoğlu da ablasının boşanma davası açtıktan sonra sanık tarafının konuşmak için evlerine geldiğini belirterek, "Sanık ablamı tehdit etmiştir. Hatta, ya eve geleceksin ya da mezara gideceksin, bıçaklanır bir yere atılır şeklinde cümleler kurmuştur. Çocuğunu okula bırakıp, ekmek alıp eve dönen ablamı canice katleden sanıktan şikayetçiyim" dedi. Maktulün kardeşi Erdal Osmanoğlu ise olaydan bir hafta önce sanığın Kastamonu Devrekani ilçesine gittiğini söyleyerek, "İlçede bir av bayisinden ruhsatsız tabanca arayışına girmiş ancak bulamayınca oradan ayrılmış. Bunu cenaze işlemleri için Devrekani'de olduğum sırada av bayii sahibi yanıma gelerek söyledi. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA SİGARA İÇMİŞ Tanık Tuğçe Aygül ise sanık ile maktulün tartıştığı anları camdan gördüğünü belirterek, "Balkondan baktığımda ilk etapta iki erkeğin boğuştuğunu düşündüm. Sonrasında yere biri düştü, düşenin kadın olduğunu o zaman anladım. Kadın yere düşmesi ile sanık defalarca kez kadına bıçakladı. Sonra bıçağı bırakıp kaçmaya çalıştı ama bir kadın ona engel oldu. Sanık o sırada sigara yaktı ve sigarasını içmeye başladı. Ardından polis ekipleri geldi" dedi. Sanık avukatı müvekkilinin savunması alındıktan sonra beyanda bulunacağını belirterek "Sanığın olay öncesinde psikolojik muayineleri olduğu, eşiyle beraber aile psikiyatrına gittiklerini biliyoruz. Sanığın ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞINA DAİR TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Heyet, Demirci'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin 11 Kasım 2021 tarihinde kaldığı otelden sabah 07.00 sıralarında ayrıldığı, tanınmamak için arkadaşından araba alarak olay yerine gittiği ve eşinin evden çıkmasını beklediği, eşinin kendini fark etmemesi için arka koltuğa geçtiği anlatıldı. Olay günü Hanife Demirci kızını okula bıraktıktan sonra eve tek başına yürürken Satı Mehmet Demirci'nin eşini takip etmeye başladığı ve bir süre takip ettikten sonra olay yerine gelindiği sırada suç aleti bıçakla ilk önce boğazına hamle yaptığı ardından vücudunun farklı bölgelerine ölümcül 21 bıçak darbesi vurduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, Satı Mehmet Demirci hakkında "eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.