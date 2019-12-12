Boşanma aşamasındaki karısının otomobilini yaktı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki karısının otomobilini yaktı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısının otomobilini ateşe veren kişi, çektiği görüntüleri de eşine gönderdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısının otomobilini ateşe veren kişi, çektiği görüntüleri de eşine gönderdi.

Alınan bilgiye göre, M.K, boşanma aşamasında olduğu kocası H.K'nin otomobilini kaçırdığını ve kendisine yakacağını söylediğini belirterek polise ihbarda bulundu.

Otomobili kaçıran H.K, Ataköy Mahallesi'nde yol kenarına çektiği aracı ateşe vererek görüntülerini WhatsApp üzerinden karısına gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

M.K. hakkında ise koruma tedbirleri uygulandı.

Boşanma aşamasındaki karısının otomobilini yaktı

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:19 Kaynak: AA
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