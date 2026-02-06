Boşanma Kavgasında Araç İsyanı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki çift, mal bölüşmesi nedeniyle sorun yaşadı. "Enayi yerine konulmak istemedim" diyen öfkeli koca ise demir sopayla park halindeki aracını parçaladı. Pişman olmadığını belirten adam, aracın içine girerek daha fazla zarar vermek isterken, elinden yaralandı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan çift, eşi ile mal bölüşme konusunda sorun yaşadı. Bir miktar altın ve arabaları olduğunu belirten koca Bilal Arzu, eşine ikisinden birini kendisine bırakmasını istedi. Eşinin durumu kabul etmemesi üzerine ise öfkelenen koca, gece saatlerinde park halindeki aracın yanına geldi. Elindeki demir sopayla aracın camlarını kıran, kaportasına ve aynalarına hasar veren adam, aracın içine girerek daha fazla zarar vermek istedi. Bu sırada elini cam kesmesiyle yaralanan Bilal Arzu, olay yerinden ayrıldı. Yaptığından pişman olmadığını belirten öfkeli koca, "Beni enayi yerine koymak istediler" diyerek haklı olduğunu belirtti.

"Yaptığımdan hiç pişman değilim"

Boşanma aşamasındaki eşine kalmaması için araca demir sopayla saldıran Bilal Arzu, "Eşimle yaklaşık 1 hafta önce ayrılma kararı aldık. Bu karar sonrasında mal bölüşümü sırasında birikiminiz olan bir miktar altın ve arabamızdan birini istedim. İkisini de bana vermedi, arabanın tüm parasını zaten ben vermiştim. Beni enayi yerine koymak istediler ben de iş yerimden aldığım demir sopayla aracı parçaladım. İçine girmeye çalıştım aracın, daha çok hasar vermek istedim. O sırada elim kesildi o nedenle bu kadarla bıraktım. Yaptığımdan hiç pişman değilim, tekrar olsa tekrar yaparım" dedi. - İSTANBUL